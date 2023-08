Marc Degryse wijst opvallende schuldige aan voor malaise bij KRC Genk

Geen Champions League, geen Europa League, maar vechten om in de Conference League te geraken. KRC Genk had zijn Europese verhaal totaal anders voorgesteld.

Het ongeloof en de ontgoocheling was donderdagavond bijzonder groot in het kamp van KRC Genk. Het wordt bikkelen om nog in de Conference League te geraken.

Wat Wouter Vrancken ook zegt, voetbaltechnisch loopt het mis, zo oordeelt Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws. “De feiten zijn wat ze zijn: Genk-Eupen 0-1, Olympiakos-Genk 1-0, Cercle-Genk 0-1, Genk-Olympiakos 1-1. Je hebt twee doelpunten gemaakt in vier wedstrijden. Tegen niet bepaald topploegen en topdefensies”, klinkt het bij de analist.

De dominantie is er, net als het leuke voetbal. “Maar je creëert té weinig en vooral, je mist het killersinstinct in de box. Wat mij betreft is er een onevenwicht in de kern van vandaag. Genk ontbeert diepgang en een sterk aanspeelpunt voorin.”

En dan moet je kijken naar een schuldige daarvoor. “Is dat de verantwoordelijkheid van De Condé? Hij heeft dezelfde analyse gemaakt aangezien hij mikt op een terugkeer van Onuachu. Maar die is er nog niet. En blijkbaar was geen enkel alternatief goed genoeg. Ze scoren zo moeilijk een goal.”