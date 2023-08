Vrancken is niet mals na héél domme actie: "Duidelijk dat dit gewoon niet kan"

KRC Genk mag nu ook de Europa League vergeten. Het is een zoveelste Europese mokerslag die de Limburgers moeten incasseren. En deze keer mocht er gerust naar één man gekeken worden: Joseph Paintsil. Die werd van het veld gestuurd voor natrappen.

Paintsil was tot op dat moment één van de beste spelers op het veld, maar verloor (weeral) zijn zelfbeheersing. "We proberen al langer om dit soort reacties eruit te halen", zuchtte Vrancken achteraf. "En toch liep het weer mis."

Dat hij 'not amused' was, leek duidelijk. "Je moet je onder controle houden. Wat ik tegen hem ga zeggen? Nu nog niks, want we zitten nog in volle emotie. Maar het mag duidelijk zijn dat dit gewoon niet kan."

Genk had op dat moment eigenlijk alles onder controle en Vrancken had nog een plan. Dat mocht echter ook de vuilbak in. "We wilden Arokodare de laatste twintig minuten erin brengen als extra troef in de box. We waren Olympiakos aan het afmatten. We konden hen tegen de eigen zestien plakken en dan zou Tolu nog het verschil kunnen gemaakt hebben."