Joseph Paintsil komt met uitleg na zijn rode kaart tegen Olympiakos

Joseph Paintsil bezorgde KRC Genk vanop de stip de voorsprong tegen Olympiakos, maar uiteindelijk werd hij de antiheld van de avond met een geheel terechte rode kaart voor natrappen naar zijn tegenstander.

Trainer Wouter Vrancken reageerde meteen na de match vol onbegrip op het gedrag van de Ghanees en ook op sociale media noemden de supporters van de Limburgers het een heel domme actie van Paintsil.

Op sociale media is Paintsil nu zelf met een verklaring gekomen. “Ik wil me verontschuldigen bij mijn teamgenoten, de fans en iedereen voor de rode kaart gisterenavond. Ik heb jullie teleurgesteld, het spijt me echt”, schrijft Paintsil op Twitter. “Er valt veel te leren uit deze tegenslag, en het is dan ook mijn wens dat we dit als motviatie gebruiken voor onze volgende match. Samen kunnen we hier sterker dan ooit van teruggekomen.”

I want to apologize to my teammates, the fans & everyone for the red card last night. I let you down & I'm truly sorry. There is a lot to learn from this setback, and it is my wish that we use this as motivation for our next match. Together, we can bounce back stronger than ever. pic.twitter.com/AyCSxQJXEV