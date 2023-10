Pijnlijk! Eén blunder van uitblinker Moris zorgt voor (logisch) verlies Union op Anfield Road

Union heeft niet kunnen stunten op het veld van Liverpool. Een pijnlijke avond voor doelman Anthony Moris, die heel goeie reddingen in huis had, maar bij de 1-0 pijnlijk in de fout ging.

Wat had u gedacht? Union SG heeft afgezien in Liverpool. Zonder Anthony Moris stond het na 20 minuten al 3-0 of zo. De Brusselaars konden de bal immers niet in de eigen rangen houden. Ze werden overlopen door het surplus aan kwaliteit van de Reds.

Moris moest zich al na 5 minuten onderscheiden op de doorgebroken Salah. Die laat zoiets normaal niet liggen, maar de Egyptenaar moest zijn meerdere erkennen in de Luxemburgse doelman. En ook op een schot van Gravenbergh liet hij zich niet verrassen, al had hij wel geluk dat Nunez de rebound vanuit buitenspel binnen liep.

Zo zuur voor Moris

Diezelfde Nunez liet daarna nog de wenkende openingsgoal liggen na een schitterende voorzet van Salah, maar hij schoot het leer van dichtbij voorlangs. Je moet ook wat geluk hebben, want een scenario zoals Antwerp in Barcelona had evengoed gekund.

Net op het moment dat Union de rust leek te gaan halen met de brilscore op het bord ging uitblinker Moris in de fout. Arnold schoot - geen moeilijke bal - maar Moris loste en Gravenbergh kon simpel de 1-0 binnen titkken. Pijnlijk, na zo'n goeie eerste 40 minuten, om dan zo te blunderen. Verdiende voorsprong voor de Reds wel na 68 procent balbezit.

Zo zuur voor Moris, want ook in de tweede helft bleef hij de beste speler bij Union, met ook nog parades op pogingen van Jota en vooral Gravenbergh. Hij had zomaar in het 'Elftal van de Week' kunnen staan.

Lazare niet bij de les

Wie daar niet voor in aanmerking zal komen: Lazare. De middenvelder maakte wel opvallend veel slechte keuzes of verkwanselde de weinige kansen die Union ging krijgen. Wel was er eens een kopbal van Nilsson en Alisson ging eens onder de bal door. Maar op Anfield Road moet je natuurlijk elke mogelijkheid grijpen.

Nu goed, we zullen het nooit weten, maar gezien de voorsprong haalde Liverpool wel opvallend hard de voet van het gas. Als Moris die fout niet gemaakt had, zouden de Reds wel doorgedrukt hebben. Met het zware programma in het vooruitzicht had Jürgen Klopp er niet echt moeite mee dat ze het iets rustiger aan deden.

Zelfs op hun gemakje creëerden ze nog wel wat hoor. Union durfde wel en ging aanvallen, maar echte kansen kwamen daar niet uit voort. In de toegevoegde tijd ging Sadiki dan in de fout en gaf de bal ongelukkig mee in de loop van Jota, die Moris voor de tweede keer klopte. Een verdiende zege, maar ze hebben wel geknokt voor alles wat ze waard waren.