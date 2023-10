Hoe Jürgen Klopp "het kleine Union" en Alexander Blessin met lof overlaadde

Union hield tegen Liverpool lang een puntendeling in het vizier, maar uiteindelijk moest het de wet van de sterkste ondergaan. Zo zag Reds-trainer Jürgen Klopp het echter niet. "Die club is zo groot als ze zichzelf waant", liet hij optekenen.

Klopp toonde heel veel respect voor de manier waarop Union zich presenteerde op Anfield Road. "Ik zag geen kleine ploeg op het veld, maar een heel sterk team. Als we de deur net iets meer op een kier hadden gezet, zou Union erdoor gestormd zijn", klonk het.

De Duitser had ook een lang gesprek met Alexander Blessin, die hij nog kent van vroeger. "Het is erg lang geleden dat Alexander Blessin mijn pad kruiste", aldus de topcoach die net als Blessin in Stuttgart geboren is. "Hij is een stadsjongen en ik kom van het platteland, maar op voetbalvlak zijn onze ideeën nagenoeg identiek."

Union versierde ook wel wat mogelijkheden, vooral op stilstaande fases. "Elf hoekschoppen weggeven, is gewoon te veel. We hebben ze wel goed verdedigd, maar we weten allemaal dat het anders kon aflopen. We konden en moesten beter doen in het algemeen", aldus Klopp.