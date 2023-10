Union-uitblinker had zomaar in 'team van de week' van de Europa League kunnen staan, maar... één blunder maakt hem tot schlemiel

Zonder Anthony Moris stond Union na tien minuten al in een verloren positie. In de tweede helft haalde hij ook nog een paar knappe reddingen boven. Maar tussendoor was er ook die ene fout/blunder die Union zuur opbrak.

Mo Salah mist meestal zulke kansen niet, maar oog in oog met Anthony Moris trok hij aan het kortste eind. Het zou niet de laatste redding van Moris zijn. Eén op één met ene @MoSalah? Geen probleem! 😎👐 pic.twitter.com/0RmHcV60q0 — Play Sports (@playsports) October 5, 2023 Maar dan... een schot van buiten de zestien en Moris kan de - vrij makkelijke - bal niet klemmen. Gravenbergh lag op de loer en scoorde makkelijk. Ryan Gravenberch ligt op de loer en breekt de ban! ⚽🇳🇱 pic.twitter.com/YYIY6Zwq3x — Play Sports (@playsports) October 5, 2023 In de slotfase ging Noah Sadiki ook nog in de fout en bood Jota de 2-0 op een presenteerblaadje aan. .@DiogoJota18 doet de boeken toe voor @UnionStGilloise... 📚🙅‍♂️ pic.twitter.com/I9h6hOPjBj — Play Sports (@playsports) October 5, 2023