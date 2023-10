Engelse pers bijzonder karig over Liverpool en Union, maar: "Liverpool laten bibberen"

Liverpool speelde geen grote partij in de Conference League. De troepen van Klopp wonnen wel met 2-0 van Union SG.

De Britse pers besteedde bijzonder weinig aandacht aan de overwinning van Liverpool tegen Union SG. Toch kregen de Brusselaars wat lof voor hun prestatie.

“De openingsgoal was de schuld van Moris, maar was ook niet gevallen als Alexander-Arnold geen initiatief had genomen om naar voor te trekken en te schieten”, klonk het in de Daily Mail.

Ook in de Liverpoool Echo werd de doelman van Union SG genoemd. “Moris zal met plezier zijn redding terugkijken op de kans van zijn beroemde tegenstander Mohamed Salah, maar bij een ander fragment zal hij op de fast forward knop drukken als hij de hoogtepunten van de match bekijkt: de manier waarop hij de harde inzet van Trent Alexander-Arnold in de loop van Gravenberch verwerkte.”

“De bezoekers hadden op het einde een korte periode waarin ze Liverpool zowaar onder druk zetten, tot op de tegenaanval de 2-0 viel”, schrijft Liverpool World.

“Union begon uitstekend aan de tweede periode en kwam dicht bij de gelijkmaker nadat Alisson moeite had met een hoekschop, maar de bal werd van de lijn gehaald door Jarell Quansah. In het slot wisten de troepen van Alexander Blessin Liverpool ook nog even te laten bibberen tot Diogo Jota toesloeg en de zege veiligstelde”, was te lezen in de Daily Mirror.