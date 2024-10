Union pakt eerste punt in de Europa League, maar blijft duidelijk in hetzelfde bedje ziek

Union speelde een goeie match, Union had problemen om zijn kansen af te werken. Niets nieuws onder de zon dus, ook niet in de Europa League. Bodo/Glimt bleek een haalbare tegenstander, al hadden ze ook wel hun kansen. Maar vooral Kevin Rodriguez liet de zege liggen. Teleurstellend.

Vooraf werd gezegd dat Union moest opletten voor de vinnige en hoog druk zettende Noren. Wel, daar was weinig van te zien in het eerste halfuur. Union kwam enkel eens in de problemen toen Zinckernagel een lange ren met de bal aan de voet zag eindigen in de zestien en op een uitstekende inspanning van Castro-Montes.

Zelf hadden ze kansen via Rodriguez en Ivanovic, maar die hun kanon stond nog niet goed afgesteld. Na het halfuur, dat was een andere zaak. Burgess flirtte alweer met het randje toen hij Hogh als laatste man aan het truitje trok toen die werd gelanceerd. En Zinckernagel... Tja, die had moeten scoren na een fantastische aanval van de Noren, maar hij kopte naast.

Rodriguez mist alleen voor doelman

En de kansen bleven maar komen in dat kwartier voor de pauze. Zinckernagel legde opzij voor Hogh, maar diens subtiele lob strandde op de lat. Aan de overkant had Niang ook een goeie mogelijkheid, maar de keeper stond goed opgesteld. Een lange studieronde, maar er zat vuurwerk in daarna.

Union had evengoed op voorsprong kunnen staan, maar Haykin gunde de verrassend opgedoken Sykes zijn doelpunt niet.

Union heeft een gebrek aan efficiëntie, dat is al een heel seizoen zo. En Kevin Rodriguez voelde de nood om dat nog wat meer in de verf te zetten. Na een ronduit fantastische pass van Sadiki kwam hij alleen voor doelman Haikin, maar de spits besloot om nog een paar meter naast te trappen.

Het aanvalsspel van Union is niet genoeg. Daar moet een oplossing voor gevonden worden. Met de spitsen van vorig seizoen hadden ze deze match wel gewonnen.