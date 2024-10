Sébastien Pocognoli begint zijn geduld te verliezen: "Ik ben moe van steeds hetzelfde te herhalen..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise heeft deze donderdag meer dan 20 keer op doel geschoten zonder een opening te vinden tegen Bodo/Glimt (0-0). Ondanks een bemoedigende prestatie, beginnen de problemen met de doeltreffendheid zwaar te wegen...

De geschiedenis lijkt zich dit seizoen te herhalen voor Union. De Brusselaars verzamelden al hun vijfde 0-0 van het seizoen. Niet meteen een prestatie waar ze fier op zijn.

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd leek coach Sébastien Pocognoli geïrriteerd te zijn. "Ik heb het gevoel dat ik al veel heb moeten doen tijdens deze persconferentie", antwoordde hij toen het gebrek aan efficiëntie ter sprake kwam.

"Ik ga mezelf herhalen, en ik ben een beetje moe om het positieve te benadrukken, de clean sheet, het collectieve werk, de kansen, het voorgestelde spel, ondanks enkele kansen gemist tegen Bodo/Glimt."

Pocognoli wil er geen probleem van maken, al is het gebrek aan scorend vermogen wel heel opvallend. "Het is erg frustrerend voor de spelers, want ze hebben alles gegeven", ging Pocognoli verder. "De 0-0 wedstrijden kosten de meeste energie."

"We hebben niet de vruchten geplukt van ons werk. En dat is zeer frustrerend", aldus de coach van Union Saint-Gilloise. Een probleem dat dus chronisch wordt en snel opgelost moet worden. Aankomende zondag speelt Union uit tegen Club Brugge...