Union heeft een groot probleem... dat ze moeten oplossen tegen Club Brugge: "Ik heb er geen verklaring voor"

Union SG heeft het erg moeilijk op aanvallend vlak. Tegen Bodo/Glimt slaagden de Unionisten er opnieuw niet in om het net te vinden (0-0).

Union SG kon deze week niet scoren tegen Bodo/Glimt, maar speelde net als tegen Fenerbahçe wel een goede wedstrijd en had een overwinning verdiend.

De Unionisten schoten meer dan 20 keer, maar slechts twee schoten waren op doel. Het was voor de Brusselaars al hun vijfde 0-0 gelijkspel van het seizoen.

Na de wedstrijd reageerde Alessio Castro-Montes bij RTBF. Het gebrek aan efficiëntie maakt hem bezorgd, aangezien Union zondag tegen Club Brugge speelt.

"Het is waar dat we genoeg kansen creëren en tegen Bodo/Glimt een of twee doelpunten hadden moeten maken. Over het algemeen verdienen we het om te winnen. We moesten de drie punten hier thuis pakken, dus het is echt teleurstellend."

"Dat we niet efficiënt zijn voor het doel is moeilijk te verklaren. Als we de redenen kenden, zouden we er iets aan kunnen doen. Ik heb niet de oplossing, maar het is inderdaad frustrerend", besluit hij.