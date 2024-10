Sterk Anderlecht pakt prestigezege en veel vertrouwen door manier waarop: Vazquez en wereldgoal Leoni trekken vroege achterstand recht

Zeg Jesper Fredberg... Terwijl je naar coaches zoekt, bekijk ook eens diegene die je al hebt. Want David Hubert kan zelfs een experimenteel elftal van Anderlecht laten voetballen én zegevieren. Paars-wit ging immers onverwacht winnen op het veld van Real Sociedad. Met leuk voetbal...

Intussen staat er in Neerpede toch al een hele kandelaar gevuld met kaarsjes zodat Jan Vertonghen zo snel mogelijk terugkeert? Zijn vervanger, Matias Zanka Jörgensen, maakt immers geen al te beste indruk, om het eufemistisch uit te drukken.

De ervaren verdediger, met vele jaren in de Premier League op de teller, controleerde al na vijf minuten een pass van Leoni verkeerd. Sadiq ging er mee aan de haal, zag Marin inlopen en gaf de perfecte voorzet: 1-0. Zo wil je liever niet aan een wedstrijd beginnen natuurlijk.

Vazquez maakt gemiste kansen goed, Leoni met wereldgoal

Zeker omdat Anderlecht in het spel vrij goed mee deed, zonder grote kansen af te dwingen. Maar er waren toch een drietal situaties die veelbelovend waren. Maar evengoed had het 2-0 kunnen staan nadat opnieuw Zanka onder een eenvoudig weg te koppen voorzet door ging.

Het experimenteel elftal - Hubert zette Foket, Leoni, Vazquez en Degreef in de basis - herstelde zich echter snel en speelde echt wel goed mee. Dreyer, N'Diaye en Leoni hadden kansen, maar het was de vorig weekend zo vergruisde Luis Vazquez die de gelijkmaker op het bord zette.

© photonews

Dreyer wachtte het juiste moment af tot Vazquez onside stond en de Argentijn maakte het mooi af met een gekruist schot. Bij een vrije trap zorgde Théo Leoni helemaal voor de spectaculaire ommekeer. De middenvelder nam een afvallende bal enige mooi binnenkant voet op de slof en deponeerde het leer in de rechter bovenhoek. Wereldgoal!

Anderlecht met een voorsprong de rust in, maar de tweede helft werd nog een stuk moeilijker. Sociedad kwam uit de kleedkamer en voetbalde meteen twee grote kansen bij elkaar. Anderlecht werd op de eigen helft vastgezet. en kon er niet meer uitvoetballen.

Hubert bracht gaandeweg wat meer van zijn basisspelers in en dat zorgde toch weer voor beterschap. Goh mannen, we durven niet zeggen of het geen goed idee zou zijn om nog wat langer met de ad interim door te gaan. We zien toch wel beter en offensiever voetbal. En de spelers krijgen stilaan hun vertrouwen ook terug.

Anderlecht moest in de slotfase wel achteruit, maar had daarvoor de mogelijkheden om het helemaal af te maken. Offensief draait het toch een pak beter. En Hubert speelde alweer een halfuur met twee spitsen, wat paars-wit wel blijkt te liggen. Veel positiefs om te onhouden voor de trainer. En mogelijk ook voor het bestuur...