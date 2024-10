Moet Anderlecht zijn zoektocht naar een nieuwe coach staken? Analist breekt lans voor David Hubert

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht behaalde een indrukwekkende overwinning op het veld van Real Sociedad in hun tweede Europa League-wedstrijd. Analist Philippe Albert was zeer te spreken over het optreden van de Brusselse ploeg.

Albert vond wel dat Anderlecht goed weg kwam. "Het was zowel een geweldige prestatie als een klein 'hold-up', gezien het wedstrijdverloop", aldus Albert bij de RTBF. "Anderlecht had het moeilijk in het begin en kwam snel op achterstand, maar wist zich op spectaculaire wijze te herpakken."

Albert ziet ook een groot verschil met de wedstrijdaanpak onder Brian Riemer. "Ondanks dat ze in de tweede helft gedomineerd werden, hoefde Coosemans geen cruciale reddingen te maken. De mentaliteit van alle spelers, inclusief de invallers, was echt uitzonderlijk."

Met de zoektocht naar een nieuwe trainer nog in volle gang na het vertrek van Brian Riemer, sluit Albert niet uit dat David Hubert de rol permanent zou kunnen vervullen. "Hij is een kalme en verstandige man langs de zijlijn, en het is duidelijk dat de spelers achter hem staan."

Hubert verraste door heel wat veranderingen door te voeren in zijn basiself, maar het werkte. En zo zal hij toch een fitte kern hebben voor de topper tegen Standard in het Lotto Park. Die wedstrijd is voor de fans nog belangrijker.

"Het uitvoeren van zo'n rotatie is niet eenvoudig, maar het heeft goed gewerkt. Als je hem vooraf had verteld dat Anderlecht na twee wedstrijden zes punten zou hebben, had hij dat waarschijnlijk niet geloofd. Hij heeft zeker het profiel om de nieuwe coach van Anderlecht te worden", zei Albert.