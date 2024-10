Trainer Sociedad keihard voor Anderlecht, paars-wit excuseert zich: "De wedstrijd had moeten stopgezet worden"

Anderlecht heeft zijn prestigezege beet, maar er was toch een donkere vlek op de prestatie. Een deel van de aanhang misdroeg zich door stoeltjes in een familievak van Spaanse supporters te werpen.

Het uitvak van Sociedad was goed afgeschermd, maar er werden gaten gemaakt in de glazen wand die ervoor stond. Er werden stoeltjes losgetrokken nadat Anderlecht op achterstand kwam en door het gat gegooid. Onder hen zaten Baskische families.

De politie kwam tussen in het vak van de paars-witte supporters en wist de rust te herstellen. Tijdens de rust voerde ze charges uit en arresteerde acht supporters.

Op de persconferentie na de wedstrijd bood Anderlecht excuses aan de Basken aan. "We veroordelen het gedrag van sommige van onze supporters ten zeerste", zei persverantwoordelijke Mathias Declercq. "We zijn geschokt. We bieden onze excuses aan Sociedad aan. De UEFA-functionaris heeft een dossier geopend en we zullen de supporters die zich misdragen hebben, straffen."

Ik begrijp niet dat de spelers hun fans zijn gaan groeten

De coach de thuisploeg, Imanol Alguacil, kon er al helemaal niet mee lachen. "De wedstrijd had moeten worden stopgezet. Veel mensen zijn niet naar het stadion gekomen omdat ze bang waren voor de supporters van Anderlecht."

"Als mijn supporters zich zo hadden gedragen, zouden mijn spelers hen na de wedstrijd niet hebben kunnen groeten. De spelers van Sporting hebben hun overwinning gevierd met hun fans. Ik begrijp dat niet. Wat er is gebeurd, is beschamend."

"Ik hoop dat er geen gewonden zijn onder onze fans en dat de Anderlecht-supporters gestraft worden. Het doelpunt van Anderlecht viel op een moment dat mijn spelers gedestabiliseerd waren door de gebeurtenissen op de tribunes. Ik zag dat mijn spelers zich niet op hun gemak voelden op het veld."