David Hubert hint nu al op feit of hij na interlandbreak nog trainer is van RSC Anderlecht

David Hubert doet een nieuwe wind waaien bij RSC Anderlecht. Het is dan ook uitkijken of het nog nodig is een andere trainer aan te stellen.

RSC Anderlecht komt totaal onverwacht met een overwinning terug naar huis. Paarswit klopte donderdagavond in de Europa League Real Sociedad met 1-2. Na een vroege achterstand wist Anderlecht met doelpunten van Luis Vazquez en Théo Leoni nog voor de rust het tij helemaal te keren. Interimcoach David Hubert was heel gelukkig met de maturiteit die de spelers toonden. Hij wou een goede prestatie zien, kreeg die en nog eens een overwinning erbovenop. Al was Hubert ook meteen al bezig met de wedstrijd van zondag tegen Standard, een wedstrijd die paarswit hoe dan ook niet mag verliezen. Veel supporters vinden dat de club ook na de interlandbreak moet doorgaan met Hubert, maar dat zal het bestuur normaal hoe dan ook niet doen. Hubert hintte al dat zijn job er bijna op zit. “Ik ben er niet mee bezig”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Ik heb nog één belangrijke opdracht: Standard. Daar zijn we al eventjes mee bezig. Dit kan ons een boost geven.”