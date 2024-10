Leoni doodeerlijk over zijn doelpunt, Hubert is veeleisend: "De jongens willen vechten"

Anderlecht maakt progressie onder David Hubert, dat is overduidelijk. Of hij nu moet aanblijven als T1, dat is aan het bestuur van paars-wit. Maar er valt alvast één zaak op: Hubert heeft passie en lef. Iets wat ook Théo Leoni in grote mate over beschikt.

Leoni scoorde misschien wel dé goal van de speeldag in de Europa League. De middenvelder nam een afvallende bal met de binnenkant van de voet meteen op de slof en de bal viel met een perfecte boog in de rechter bovenhoek.

"Ik zei tegen mezelf: schieten! Omdat erover knallen nog altijd beter was dan de bal verliezen", zei een eerlijke Leoni achteraf bij Sporza. "Maar ik ga niet beweren dat ik de bal daar wilde plaatsen."

Hij had dus zo'n Kompany-momentje. "Ik besloot niet te veel na te denken toen die vrijschop mijn richting uitkwam. Ik zei tegen mezelf: schieten! Want de bal verliezen en op een counter lopen zou veel erger geweest zijn dan hem in de tribunes te knallen."

"Ik concentreerde me wel om mijn poging te kadreren. Dan moet je gewoon een beetje geluk hebben. Het is fantastisch dat het nu lukte met mijn familie in de tribune die de trip naar Spanje maakte. Een geweldige herinnering."

We worden beter en beter

Trainer David Hubert genoot ook van een stunt onder zijn hoede. Er gaan steeds meer stemmen op om zijn interim te verlengen. "Maar ik zou niet spreken van een stunt", aldus de coach. "Het was gewoon een uitstekende prestatie. Kijk, het plan is niet perfect uitgevoerd, maar wel heel goed. Bij momenten brachten we prima voetbal. We vonden goed de ruimtes en vormden ook een compact blok."

Hubert kan tevreden zijn. Dit was mijn 4e match hier in 12 dagen tijd en ik zie dat we stappen voorwaarts zetten. We worden beter en beter. Omdat de jongens willen vechten voor de ploeg, ze gaan tot het uiterste om een resultaat te halen. Hier kunnen we op voortbouwen."