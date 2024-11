LIVE: Thuisvoordeel voor Union? Italianen stromen met honderden toe... Pocognoli recupereert drie spelers

Union Saint-Gilloise heeft bijna geen recht meer op fouten als het zijn Europese avontuur in de Europa League wil voortzetten. De Brusselse club staat op het punt AS Roma, een team in crisis dit seizoen, te ontvangen.

De Italianen staan momenteel 12e in de Serie A en hun coach staat al onder druk. Voor Union-trainer Sébastien Pocognoli maakt de situatie van de tegenstander echter niet uit, aangezien het altijd een sterke ploeg blijft, met spelers zoals Paulo Dybala en Stephan El Shaarawy. Het Italiaanse team is inderdaad veel duurder, met een marktwaarde van 330 miljoen euro tegenover slechts 80 miljoen voor Union. De Brusselaars zullen dus alles geven om door te stoten naar de volgende ronde. De aanval van Union, die soms moeite heeft met het afmaken van kansen, zal steun krijgen van Kevin Mirallas, de voormalige Belgische international, die hen nu wekelijks traint. Mirallas helpt de aanvallers door ze te begeleiden in belangrijke details zoals de juiste positionering en de juiste loopacties. Mirallas kwam op verzoek van Pocognoli, die gelooft dat een specifieke coach essentieel is, vooral voor de jonge aanvallers van het team. De trainer hoopt dat zijn hulp dat extra beetje zal brengen om de vele gecreëerde kansen af te maken. Voor deze cruciale wedstrijd heeft Pocognoli drie spelers gerecupereerd: Kevin Mac Allister, Mathias Rasmussen en Sofiane Boufal. De eerste twee zouden kunnen starten, terwijl Boufal waarschijnlijk op de bank begint. Het doel is om trouw te blijven aan hun aanvallende en dominante speelstijl, vooral thuis. Deze wedstrijd is ook van persoonlijke waarde voor Pocognoli, van Italiaanse afkomst, die altijd bewondering heeft gehad voor AS Roma. Het Koning Boudewijnstadion zal vrij vol zitten, met meer dan 16.000 toeschouwers, waaronder veel Italianen, die hopen op een resultaat net zo historisch als dat van 1959.