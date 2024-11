Dit kan voor problemen zorgen tegen Italië: "Ik maak me zorgen over de Rode Duivels..."

Union SG speelde donderdag op het veld van het Koning Boudewijnstadion. Opnieuw was de staat van het veld niet om over naar huis te schrijven.

Union SG speelt tegenwoordig zijn Europese wedstrijden in het Koning Boudewijnstadion. Een leuke plaats om te spelen zou u denken, maar enkele spelers van Union hebben een heel andere mening...

Tijdens de Europa League-wedstrijd van donderdag tussen Union Saint-Gilloise en AS Roma waren verschillende delen van het veld in zeer slechte staat. Dit is geen goed voorteken voor de Nations League-wedstrijd tussen België en Italië over enkele dagen.

"Het was niet gemakkelijk om goed te voetballen op dit veld. Ik maak me zorgen over de Rode Duivels die hier volgende week moeten spelen", vertelde Union-speler Charles Vanhoutte.

Aan de kant van AS Roma leek men deze mening te delen. Doelpuntenmaker Gianluca Mancini legde uit dat het grasveld "niet erg goed" was, volgens La Dernière Heure.

De Rode Duivels spelen donderdag 14 november tegen Italië in Brussel. Enkele dagen later, op 17 november, wordt de uitwedstrijd tegen Israël gespeeld in Boedapest.