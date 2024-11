Mac Allister zet blunder van doelman Moris recht: Union pakt verdiend en belangrijk punt tegen topclub AS Roma

Of ze gaan meespelen voor de barragematchen, dat weten we niet, maar het punt tegen AS Roma zal alvast deugd doen voor het vertrouwen van Union. Nochtans zag het er tegen een weinig indrukwekkend Roma niet goed uit na een blunder van Moris, maar Mac Allister trok het recht.

Radja Nainggolan kwam een kwartier te laat aan en had... niks gemist. Het verschil tussen een ploeg die in België de nodige problemen kent en één die in Italië 4 op 15 gepakt heeft? Niks, geen! AS Roma mag dan misschien een grote naam zijn, maar Union kon er met gemak zijn voet naast zetten. Ze hadden zelfs meer - halve - kansen dan de Italianen.

Slecht AS Roma

Maar het eerste wat Kevin Mirallas moet doen als hij de spitsen van Union onder handen neemt, is hen leren om de bal laag te houden. Fuseini, Niang en Ivanovic hebben daar blijkbaar problemen mee, want hun schoten waren niet eens in de buurt van het kader.

AS Roma kwam twee keer tot bij Moris en zowel Baldanzi als Pellegrini konden hun schot binnen de palen krijgen. Da's natuurlijk ook een kwaliteit. Niang had het op den duur wel begrepen en net voor de 40ste minuut slaagde hij erin Svilar eens te verontrusten. De Belgisch-Servische doelman moest ingrijpen.

© photonews

Maar hoe slecht is dit Roma? Ze staan niet toevallig 12de in de Serie A. Union moest echt geen moeite doen om stand te houden. Als je naar de namen kijkt, zou daar toch iets mee moeten te doen zijn? 't Zijn bijna allemaal internationals, waaronder vier Italiaanse. Een deftige combinatie hebben we niet gezien. Die Ivan Juric moet toch ook niet al te zeker zijn van zijn positie.

Moris kent wel héél bewogen week

Meteen na rust wel één heet moment. Baldanzi schoot van ver en Moris moest de bal tegen de paal tikken. De doelman die een bewogen week achter de rug heeft, vierde uitbundig. Even later gingen zijn emoties helemaal de andere kant op. Zijn seizoen is een rollercoaster, ook qua prestaties.

Op een simpele hoge bal liet hij zich kinderlijk in de lucht aftroeven door Mancini en die kopte de 0-1 tegen de netten. Dat heeft de doelman toch vaker aan de hand: heel mooie reddingen afgewisseld met dure blunders. Hij claimde wel een fout op hem, maar op de beelden was te zien dat er niks aan de hand was.

Na het bekerincident tegen KV Mechelen stond hij opnieuw in de schijnwerpers. Maar dan is er nog de onverzettelijkheid van Kevin Mac Allister. De Argentijn gaat door een muur als het moet. De kleinste speler van Union kopte aan de tweede paal een hoekschop van Vanhoutte binnen.

Een goal, dat moet tegenwoordig gevierd worden hoor. Het was pas hun tweede doelpunt in vier matchen. Nog vier matchen te gaan om iets te bewijzen. Maar met Twente, Nice, Braga en Rangers volgen er nog ploegen van kaliber. Dat scoreprobleem wordt beter vandaag dan morgen opgelost.