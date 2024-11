Venijn zit in de staart: Anderlecht verspeelt in minuut 96 zege met owngoal en grijpt naast 12 op 12 in Europa League

Geen bezoekende supporters toegelaten en een verplaatsing naar Riga: het waren voor Anderlecht misschien niet de meest indrukwekkende omstandigheden voor een Europese wedstrijd. Desondanks betekende het wel een mooie kans om bovenaan te blijven meedraaien in de competitiefase van de Europa League.

Anderlecht trok naar Letland zonder supporters in de clubkleuren, maar wel met de wetenschap dat het een haast ongeziene 12 op 12 kon neerzetten in de Europa League, na de eerdere overwinningen tegen Ferencvaros, Sociedad en Ludogorets. In vergelijking met de competitiematch tegen Kortrijk koos Hubert in zijn basiself voor Degreef, Leoni en Amuzu.

RSCA moest in het begin even warm draaien en schrok toen Ikaunieks scoorde op aangeven van Savalnieks. Die laatste liep op de rechterflank wel buitenspel. Anderlecht was daarna wel baas en versnelde één keer het spel. Via Amuzu en Degreef werd Dolberg bereikt. De Deen maakte het af, maar had in zijn weg naar doel Odisharia aangelopen. De VAR riep de ref naar het scherm en die keurde ook dit doelpunt af.

Alerte Coosemans nodig

Het was ook Odisharia die in het slot van de eerste helft de bal nog een keer voor doel bracht. De prima reflex van Coosemans op de kopbal van Njie was nodig. Ondanks het overwicht van paars-wit mocht het tempo wel hoger liggen en was het achteraan nog opletten voor RFS. Dat bleek ook kort na rust toen Kouadio diep ging en alleen op doel af kon. Zijn afwerking was niet optimaal, Coosemans stond pal.

© photonews

Blijkbaar had deze reuzenkans wel effect in de hoofden van de spelers. Anderlecht leek te beseffen dat een nederlaag niet uitgesloten was en het duurde een hele tijd eer de Brusselse machine weer aansloeg. Dat gebeurde wel na enkele invalbeurten rond het uur. Ondoa leek zich te verkijken op een voorzet, maar kon dan wel nog met een goede redding uitpakken op een kopbal van Edozie aan de tweede paal.

Owngoal verijdelt heldenrol voor Stroeykens

De slotfase kondigde zich ondertussen aan. Stroeykens zorgde voor een moment van kwaliteit. Hij draaide kort rond zijn as en krulde het leer vervolgens heerlijk tegen de touwen. Anderlecht leek door deze beauty het maximum van de punten behouden, maar in minuut 96 werd het nog 1-1. Coosemans tikte eerst een schot tegen de paal. Op de voorzet die volgde, duwde N'Diaye de gelijkmaker in eigen doel.