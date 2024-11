Wisselvallige prestatie, maar Anderlecht zit met iets heel anders in zijn maag: "Enorm frustrerend, een ontgoocheling"

Anderlecht is dit seizoen voor het eerst geconfronteerd met een grote ontgoocheling in Europa. Het presteerde dan ook erg wisselvallig op het veld van het Letse RFS, maar vooral de gelijkmaker in de 96ste minuut ligt op de lever.

"Het is een enorme ontgoocheling", verwoordde Mats Rits volgens Sporza het gevoel na het gelijkspel in Riga. "Het algemene beeld van de match is dat we 95 minuten controle hebben." Dan mag het ook niet gebeuren dat je op het einde nog de gelijkmaker slikt. "Ze spelen powerplay en er is geharrewar. We zijn misschien iets te laat bij de voorzet."

De middenvelders ziet er ook wel een grote dosis pech in en leeft mee met doelman Coosemans. "Colin redt goed en daarna gaat de bal in eigen doel. Het was geen doordachte aanval: gewoon knots, bots en binnen. Jammer dat we geen 12 op 12 pakken, want we verdienden de 3 punten. De balans is nog altijd heel positief, maar zo’n kutgoal is enorm frustrerend."

Stroeykens ziet positieve dingen

Mario Stroeykens leek zich met een schitterende knal tot matchwinnaar te ontpoppen. Ook zijn persoonlijk verhaal is helemaal anders na die late 1-1. "Zo jammer dat we op het einde 2 punten verliezen. Het is een ontgoocheling, maar je mag het positieve – zeker van de 2e helft – niet vergeten." Dat is er wel een heel positieve draai aan geven.

Het duurde immers na rust bijzonder lang eer Anderlecht onder stoom kwam, maar de invalbeurt van Stroeykens mocht wel gezien worden. "Ik probeer me zelf altijd te tonen en gevaarlijk te zijn", was hij niet van plan om zich weg te steken. "Ik heb een andere rol, hoger op het veld. Ik moet meer voetbal brengen in de ploeg en dat past goed bij me."

Anderlecht vervloekt slotminuten

Dat neemt niet weg dat het steeds terugkerende gespreksonderwerp de 1-1 is en het puntenverlies dat daar mee gepaard gaat. "De match leek onder controle. Ik had niet het gevoel dat ze nog iets zouden doen, want ze leken moegestreden en wij hadden meer kansen. In de laatste minuut komt die bal dan toch nog in hun voeten."