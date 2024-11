Marc Wilmots is helemaal gek van Anderlecht-speler: "Hij is van wereldklasse"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht speelde donderdagavond gelijk op het veld van RFS na een pijnlijke owngoal in de laatste minuut. Toch maakte enkele spelers van paars-wit een zeer goede indruk, vooral Mario Stroeykens.

Anderlecht kon in de eerste helft zeker geen indruk maken in Letland. Paars-wit had het moeilijk en RFS kreeg zelfs de grootste kans om op voorsprong te komen.

Maar iets na het uur liep het plots heel wat beter. David Hubert koos ervoor om Mario Stroeykens, Samuel Edozie en Luis Vazquez in te brengen.

"De wissels zorgden voor veel dynamiek bij Anderlecht", merkte ex-bondscoach Marc Wilmots op bij RTBF. "Vooral Stroeykens, die een fantastisch doelpunt maakte. Hij is van wereldklasse."

Wilmots houdt zich duidelijk niet in. "Hij creëert alles zelf. Hij is de opbouwer en de afmaker. We weten wat hij kan met zijn schoten."

Het late gelijkspel kwam aan bij de spelers, maar volgens Wilmots is er nog niets aan de hand. "Het is belangrijk om te benadrukken dat Anderlecht tien op twaalf heeft en hun lot in eigen handen."