Het drukke schema van Anderlecht heeft gevolgen: net als Tedesco geeft David Hubert de voorkeur aan een nachtreis

Na de wedstrijd tegen RFS heeft Anderlecht onmiddellijk een charter genomen en is dus in de vroege uurtjes in België aangekomen deze vrijdag. De spelers hebben direct na de wedstrijd hun herstel gedaan.

Het is ook een methode die Domenico Tedesco met de Rode Duivels prefereert: na een uitwedstrijd geven sommige trainers er de voorkeur aan niet nog een nacht ter plaatse te blijven, maar zo snel mogelijk het vliegtuig terug te nemen.

Het argument is vaak dat spelers hoe dan ook weinig slapen na een wedstrijd, vanwege de adrenaline. Sommigen geven er ook de voorkeur aan om zo snel mogelijk thuis te zijn, of terug te keren naar de clubfaciliteiten, in plaats van nog een nacht in het hotel te slapen.

Na de wedstrijd tegen RFS deed Anderlecht dit ook, en vertrok om 2 uur 's nachts in Riga. De spelers moesten vervolgens al snel hersteloefeningen doen. "We hebben meteen onze hersteltraining gedaan, en dat zullen we morgen weer doen. De wedstrijd van zondag komt snel dichterbij, dat is waar", erkende Mats Rits.

Zondag speelt Anderlecht om... 13.30 uur. Niet echt een handig tijdstip in zo'n planning, zelfs als Cercle Brugge op zijn beurt naar Oostenrijk trok deze donderdag en dus ook een flinke reis in de benen heeft.

De spelers hebben enkele uren kunnen slapen voor hun training van vrijdag, gepland op een later tijdstip dan normaal. Men kan ook enkele wijzigingen verwachten als er vermoeide spelers bij zijn. Maar zoals Rits aangeeft: "Dat is wat we als spelers leuk vinden, wedstrijden spelen zonder ophouden."