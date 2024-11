Anderlecht heeft geen perfect rapport meer in Europa: Anders Dreyer was toch verrast na afloop

Anderlecht kreeg donderdagavond helemaal op het einde een flinke domper te verwerken tegen RFS. De Letse landskampioen maakte in minuut 96 gelijk door een owngoal van N'Diaye.

Anderlecht heeft niet langer het maximum aantal punten in de Europa League. Paars-wit speelde donderdagavond gelijk tegen RFS na een tegendoelpunt in de allerlaatste minuut.

Kort voor het einde van de reguliere speeltijd kon de ingevallen Mario Stroeykens met een heerlijke bal voor de 0-1 zorgen. Maar in minuut 96 , zo'n tien minuten later, maakte N'Diaye een owngoal.

Daar gaat het perfecte rapport van Anderlecht in de Europa League. Een domper, maar de spelers van paars-wit blijven positief.

"Het is natuurlijk niet leuk om dat doelpunt te incasseren en we zijn teleurgesteld, maar we moeten het positief bekijken: we hebben nog steeds 10 op 12. Op voorhand hadden we daar altijd voor getekend", vertelde Anders Dreyer volgens Het Laatste Nieuws.

De Letse kampioen deed het ook wel beter dan verwacht. "Ze verdedigden goed. Zeker in de eerste helft maakten ze het ons moeilijk. Ondanks onze verschillende patronen en looplijnen geraakten we er niet eenvoudig doorheen. In de tweede helft ging dat beter en creëerden we wat meer kansen. We scoorden dan ook, maar dan volgde het gekende resultaat", besluit Dreyer.