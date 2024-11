Wat hebben Marc Coucke en Viktor Verhulst gemeen? "Hij zal jaloers op me zijn"

Gert Verhulst kijkt op wat Viktor en Marc Coucke gemeen hebben. En blijkbaar hebben de twee veel contact met elkaar.

In de podcast Vik & Gert vertelde Viktor Verhulst aan zijn vader Gert dat hij samen met Marc Coucke helemaal in de ban is van Pokemon Go. Daar moest Gert Verhulst stevig van opkijken.

Hij dacht dat het spel iets voor kinderen was, maar dat blijkt niet zo te zijn. Viktor Verhulst legde zijn vader uit dat hij enorm gepassioneerd is voor het spelletje.

“Ik zou zeggen dat je te oud bent om het te begrijpen, maar dat is niet waar. Een goede vriend, ook van jou, is verknocht aan het spel...: Marc Coucke. Hij stuurt mij bijna dagelijks over ‘Pokémon Go’. We sturen elkaar tips, om bijvoorbeeld sneller in een level te stijgen”, klinkt het.

Volgens Viktor Verhulst is Marc Coucke daar enorm mee bezig. “We waren onlangs samen op een feest en we hebben daar kaarten uitgewisseld, want sommige Pokémons kunnen evolueren als je die met elkaar wisselt. Dat hebben Marc en ik even gedaan op de receptie.”

Maar Viktor Verhulst heeft niet alles gezegd aan Marc Coucke. “Ik heb nog niet verteld aan Marc dat ik naar Tokio ga, maar ik denk dat hij er lichtjes jaloers op zal zijn.”