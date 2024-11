Hubert dekt zich in na het gelijkspel van Anderlecht in Riga: "Mogen we niet vergeten"

RSC Anderlecht liet in Riga de leidersplek in de Europa League schieten. De ploeg van David Hubert speelde 1-1-gelijk.

Het was een pijnlijke avond voor RSC Anderlecht. Tegen Riga toverde paarswit niet bepaald veel uit de hoed. Toen het alsnog via Stroeykens op voorsprong kwam gaf het de overwinning in de blessuretijd nog weg.

“We dachten dat het moeilijkste gedaan was nadat we die 0-1 gemaakt hadden”, aldus David Hubert aan Het Nieuwsblad. “Mario Stroeykens is in grootse vorm deze dagen. Hij draait goed weg en schiet die bal fantastisch binnen. Hij doet zijn job heel goed.”

De wedstrijd zonder kleerscheuren uitspelen was het enige wat er moest gebeuren, maar dat lukte niet. “Dit Riga FS heeft zeker zijn plaats in de Europa League. Niemand moet denken dat dit een makkelijke tegenstander is. Ze speelden hier ook 2-2 tegen Galatasaray en verloren maar 1-0 van Frankfurt.”

Toch beseft Hubert dat het lang niet goed was van Anderlecht. De tweede helft was beter, met wat kansjes. “Uiteindelijk belanden we in de blessuretijd in een situatie waarin we niet moesten belanden. We zijn in overtal in onze eigen box, maar vinden geen rust en via een owngoal van N’Diaye wordt het nog 1-1.”

De conclusie van Hubert is eenvoudig. “Natuurlijk had ik graag op kop gestaan samen met Lazio, maar we hebben na vier Europese matchen 10 op 12. We mogen niet vergeten dat we in Europa ook al positieve dingen lieten zien.”