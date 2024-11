Een trotse Unionist na de prestatie tegen Roma: "We hebben laten zien dat we ballen hebben, al heb ik me niet geamuseerd"

Union Saint-Gillis heeft donderdagavond gelijkgespeeld tegen AS Roma in de Europa League (1-1). Charles Vanhoutte zag veel positieve punten.

In de mixed zone na het gelijkspel tegen AS Roma donderdag, stond Charles Vanhoutte voor onze microfoon. Na zijn tirade over het veld sprak hij vooral zijn trots uit over hoe Union mentaliteit toonde.

De middenvelder benadrukte dat de wedstrijd bemoedigend was op vele vlakken. "We kunnen tevreden zijn. Er is ook teleurstelling met dat geïncasseerde doelpunt, maar we hebben goed gereageerd. In de laatste actie hadden we beter kunnen doen."

"Is dit onze beste prestatie in Europa dit seizoen? Het resultaat is goed tegen een team als AS Roma. Maar ik denk dat we betere wedstrijden hebben gespeeld dan deze. Het was ook niet leuk om te spelen in de eerste helft. Daar heb ik me echt niet geamuseerd."

Union worstelt nog steeds om te winnen. Vanhoutte hoopt dat het tij snel zal keren. "We spelen om te winnen. We behouden die mentaliteit. Maar we moeten beter doen in het laatste derde van het veld. Daar loopt het te veel mis. Heeft dat met vertrouwen te maken? Ja, maar er spelen nog andere factoren."

Sébastien Pocognoli veranderde zelfs het spelsysteem naar een viermansverdediging en veel volk vooraan. "Zelfs vandaag speelden we met drie aanvallers", merkte Vanhoutte op. "We hebben laten zien dat we karakter hebben. We gingen ervoor, we zochten de overwinning, ook al eindigde het in een gelijkspel."