Volg de gebeurtenissen in Charleroi-Zulte Waregem, Union-Beerschot en STVV-Standard in onze multilive

Er staat nog heel wat op het spel vandaag in de Jupiler Pro League. Door de drukke speeldag hebben we ervoor gekozen om de belangrijkste matchen apart live te volgen. Maar ook van Charleroi-Zulte Waregem, Union-Beerschot en STVV-Standard hoeft u niets te missen in onze Multilive...

START 2DE HELFT Op de drie velden zijn ze aan de tweede helft begonnen. RUST De ruststanden zijn bekend: Charleroi - Zulte Waregem 3-0, Union - Beerschot 0-0 en STVV - Standard 2-0. STV-STA 2-0: 30' Een corner van Brüls wordt verlengd naar de tweede paal waar Hashioka de bal in doel devieert. CHA-ZWA 3-0: 28' Dit dreigt echt wel de match te veel te worden voor Zulte Waregem. Via een own-goal van Seck wordt het nu al 3-0. STV-STA 1-0: 24' Een prachtige lange bal van Kagawa en dito aanname en afwerking van Hara brengen de Kanaries op voorsprong. CHA-ZWA 2-0: 16' Morioka gaat op wandel en speelt door naar Bayo. Na een goede kapbeweging kan die laatste opnieuw afronden: 2-0. CHA-ZWA 1-0: 3' Op aangeven van Zorgane maakt Bayo er al vroeg 1-0 van voor Charleroi. VOORAF De opstellingen van de ploegen in deze drie partijen zijn bekend. Om de matchen afzonderlijk te volgen kunt u terecht op de hiervoor voorziene livepagina's voor Union - Beerschot, STVV - Standard en Charleroi - Zulte Waregem.