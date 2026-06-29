Club Brugge hakt knoop door: deze doelman is prioriteit om Mignolet op te volgen

Club Brugge staat deze zomer voor een van zijn belangrijkste beslissingen. Na het afscheid van Simon Mignolet zoekt de landskampioen een nieuwe nummer één. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is de topkandidaat nu duidelijk, al blijft de concurrentie stevig.

Club Brugge moet deze zomer een bijzonder belangrijk dossier oplossen. Simon Mignolet zette na afgelopen seizoen een punt achter zijn carrière, waardoor blauw-zwart op zoek moet naar een nieuwe nummer één. Eerder vielen al enkele ervaren namen, en nu lijkt er een duidelijke favoriet naar voren te schuiven.

Sommer bovenaan het lijstje

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Club de knoop doorgehakt: Yann Sommer is de nummer één keuze om Mignolet op te volgen. De 37-jarige Zwitser is einde contract bij Inter en zou daardoor een interessante opportuniteit kunnen zijn voor Club. Sommer heeft een indrukwekkend cv en speelde eerder voor onder meer FC Basel, Borussia Mönchengladbach, Bayern München en Inter.

Toch is het dossier niet eenvoudig. Tavolieri meldt dat Sommer ook andere aanbiedingen op tafel heeft liggen. Club Brugge lijkt dus niet alleen te zijn in de strijd om de ervaren doelman. Daardoor houden de Bruggelingen tegelijk andere pistes warm.

Alternatieven blijven in beeld

Blauw-zwart blijft namelijk ook in gesprek met Matz Sels en Matthew Ryan. Vooral die laatste naam zorgt voor herkenning bij de supporters. Ryan verdedigde tussen 2013 en 2015 al het doel van Club Brugge en groeide toen uit tot een publiekslieveling. Later speelde hij ook nog voor onder meer Genk, Brighton, Arsenal, FC Kopenhagen, AZ, AS Roma, Lens en Levante.

Sels is dan weer al jaren een vaste waarde in het buitenland en heeft ook ervaring bij de Rode Duivels. Met hem zou Club eveneens kiezen voor zekerheid en ervaring.





Welke richting Club uiteindelijk zal uitgaan, is nog niet duidelijk. Wel lijkt de strategie helder: blauw-zwart wil geen gok nemen onder de lat. Na het afscheid van Mignolet zoekt de landskampioen een doelman die meteen klaar is om er te staan. Sommer lijkt voorlopig de topkandidaat, maar Club houdt de deur bewust open voor andere ervaren opties.