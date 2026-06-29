Club Brugge hakt knoop door: deze doelman is prioriteit om Mignolet op te volgen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge hakt knoop door: deze doelman is prioriteit om Mignolet op te volgen
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5887

Club Brugge staat deze zomer voor een van zijn belangrijkste beslissingen. Na het afscheid van Simon Mignolet zoekt de landskampioen een nieuwe nummer één. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is de topkandidaat nu duidelijk, al blijft de concurrentie stevig.

Club Brugge moet deze zomer een bijzonder belangrijk dossier oplossen. Simon Mignolet zette na afgelopen seizoen een punt achter zijn carrière, waardoor blauw-zwart op zoek moet naar een nieuwe nummer één. Eerder vielen al enkele ervaren namen, en nu lijkt er een duidelijke favoriet naar voren te schuiven.

Sommer bovenaan het lijstje

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Club de knoop doorgehakt: Yann Sommer is de nummer één keuze om Mignolet op te volgen. De 37-jarige Zwitser is einde contract bij Inter en zou daardoor een interessante opportuniteit kunnen zijn voor Club. Sommer heeft een indrukwekkend cv en speelde eerder voor onder meer FC Basel, Borussia Mönchengladbach, Bayern München en Inter.

Toch is het dossier niet eenvoudig. Tavolieri meldt dat Sommer ook andere aanbiedingen op tafel heeft liggen. Club Brugge lijkt dus niet alleen te zijn in de strijd om de ervaren doelman. Daardoor houden de Bruggelingen tegelijk andere pistes warm.

Alternatieven blijven in beeld

Blauw-zwart blijft namelijk ook in gesprek met Matz Sels en Matthew Ryan. Vooral die laatste naam zorgt voor herkenning bij de supporters. Ryan verdedigde tussen 2013 en 2015 al het doel van Club Brugge en groeide toen uit tot een publiekslieveling. Later speelde hij ook nog voor onder meer Genk, Brighton, Arsenal, FC Kopenhagen, AZ, AS Roma, Lens en Levante.

Sels is dan weer al jaren een vaste waarde in het buitenland en heeft ook ervaring bij de Rode Duivels. Met hem zou Club eveneens kiezen voor zekerheid en ervaring.

Welke richting Club uiteindelijk zal uitgaan, is nog niet duidelijk. Wel lijkt de strategie helder: blauw-zwart wil geen gok nemen onder de lat. Na het afscheid van Mignolet zoekt de landskampioen een doelman die meteen klaar is om er te staan. Sommer lijkt voorlopig de topkandidaat, maar Club houdt de deur bewust open voor andere ervaren opties.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Yann Sommer

Meer nieuws

DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

19:40
Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

19:20
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis

18:40
3
Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist

Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist

19:00
1
Peter Vandenbempt reageert op opvallende uitspraak van Amadou Onana

Peter Vandenbempt reageert op opvallende uitspraak van Amadou Onana

18:20
Garcia prijst hem, maar gebruikt hem niet: Rode Duivel wacht nog op eerste WK-minuten

Garcia prijst hem, maar gebruikt hem niet: Rode Duivel wacht nog op eerste WK-minuten

18:00
Deze lijst maakt groot WK-voordeel van Rode Duivels bijzonder duidelijk

Deze lijst maakt groot WK-voordeel van Rode Duivels bijzonder duidelijk

17:30
🎥 Zo zet Nicky Hayen meteen de toon bij KRC Genk

🎥 Zo zet Nicky Hayen meteen de toon bij KRC Genk

16:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/06: Maresca - hokke - Khalaili - Soelle Soelle - Lewandowski

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/06: Maresca - hokke - Khalaili - Soelle Soelle - Lewandowski

16:05
Thibaut Courtois krijgt opvallende erkenning na groepsfase

Thibaut Courtois krijgt opvallende erkenning na groepsfase

17:00
Standard is eraan begonnen: alles over de voorbereiding van de Rouches

Standard is eraan begonnen: alles over de voorbereiding van de Rouches

15:50
Volgend seizoen in de JPL? 16-jarig toptalent krijgt enorme beloning bij Club Brugge

Volgend seizoen in de JPL? 16-jarig toptalent krijgt enorme beloning bij Club Brugge

11:20
1
OFFICIEEL: Deze coach volgt Pep Guardiola op bij Manchester City

OFFICIEEL: Deze coach volgt Pep Guardiola op bij Manchester City

16:05
Alles of niets: cruciale dagen breken aan voor Paul Gheysens én Antwerp

Alles of niets: cruciale dagen breken aan voor Paul Gheysens én Antwerp

15:10
2
Voormalige Beerschot-speler wordt plots vaste kapitein bij actief WK-land

Voormalige Beerschot-speler wordt plots vaste kapitein bij actief WK-land

14:30
Sterkhouder van Senegal onzeker voor WK-clash met België

Sterkhouder van Senegal onzeker voor WK-clash met België

14:20
Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen

Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen

14:00
22
Union biedt ver onder de vraagprijs maar krijgt hulp: "Ik wil de stap graag maken"

Union biedt ver onder de vraagprijs maar krijgt hulp: "Ik wil de stap graag maken"

13:20
Transferstrijd barst los: Inter wil Union-speler als opvolger van Dumfries

Transferstrijd barst los: Inter wil Union-speler als opvolger van Dumfries

12:50
Thierry Henry ziet plots grote WK-kansen voor de Rode Duivels

Thierry Henry ziet plots grote WK-kansen voor de Rode Duivels

12:30
2
OFFICIEEL: Jonathan Legear keert terug naar Standard

OFFICIEEL: Jonathan Legear keert terug naar Standard

11:36
Eindelijk: Rode Duivel rekent af met hardnekkig imago

Eindelijk: Rode Duivel rekent af met hardnekkig imago

12:00
1
WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

11:40
OFFICIEEL: STVV gaat shoppen in eigen land en haalt nieuwe spits in CPL

OFFICIEEL: STVV gaat shoppen in eigen land en haalt nieuwe spits in CPL

10:37
'Anderlecht denkt aan ex-speler van Chelsea als nieuwe middenvelder'

'Anderlecht denkt aan ex-speler van Chelsea als nieuwe middenvelder'

10:01
5
Waar iedereen zich zorgen over maakte voor het WK bij Rode Duivels is waar we ons nu het minst om bekommeren

Waar iedereen zich zorgen over maakte voor het WK bij Rode Duivels is waar we ons nu het minst om bekommeren

09:30
Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK

Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK

09:40
2
Robert Lewandowski kiest verrassend voor ploeg van Belg

Robert Lewandowski kiest verrassend voor ploeg van Belg

09:00
1
Ex-Anderlecht-icoon krijgt speciale rol bij tegenstander Rode Duivels: hij moet brandjes blussen

Ex-Anderlecht-icoon krijgt speciale rol bij tegenstander Rode Duivels: hij moet brandjes blussen

08:00
Peter Vandenbempt snoeihard na WK-duel van Broos: "Het was gewoon heel slecht"

Peter Vandenbempt snoeihard na WK-duel van Broos: "Het was gewoon heel slecht"

08:35
WK-sprookje van Zuid-Afrika eindigt, maar Hugo Broos doet opvallende uitspraak

WK-sprookje van Zuid-Afrika eindigt, maar Hugo Broos doet opvallende uitspraak

07:50
Opvallend: voormalige Anderlecht-flop verlaat zijn club als held

Opvallend: voormalige Anderlecht-flop verlaat zijn club als held

07:20
Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK

Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK

07:00
11
Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK

Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK

06:30
3
Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)

Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)

06:00
2
Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant

Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant

05:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis Vital Verheyen Vital Verheyen over Ook de statistieken bewijzen: deze Rode Duivel móét gewoon in de basis Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Brazilië - Japan: 0-1 De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist Vital Verheyen Vital Verheyen over BREAKING: Dit is de tegenstander van de Rode Duivels woensdag (en het is de moeilijkste) Vital Verheyen Vital Verheyen over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen FCBalto FCBalto over Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge CringeMedia CringeMedia over Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK Sedona Sedona over Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK Sedona Sedona over Peter Vandenbempt trapt deze Rode Duivel uit de basiself: "Niet meer verdedigbaar" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved