Naïef of leuk? Timmy Simons heeft wel heel opvallend plan met OH Leuven

Naïef of leuk? Timmy Simons heeft wel heel opvallend plan met OH Leuven
Foto: © photonews
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Welk gezicht krijgt OHL onder leiding van Timmy Simons? Heel offensief, als we Simons zelf mogen geloven. De T1 lichtte zijn visie en intenties toe tijdens een persconferentie in het King Power @ Den Dreef. Hij wil aanvallend voetbal gaan brengen, zoveel lijkt nu al duidelijk.

Na het ontlopen van de play-downs werd het contract van Felice Mazzù, die David Hubert had vervangen, niet verlengd bij Oud-Heverlee Leuven. De club heeft Timmy Simons aangesteld als zijn opvolger.

De voormalige trainer van Zulte Waregem, Dender en Westerlo werd aangesteld om eindelijk een seizoen neer te zetten dat past bij de ambities van de Leuvenaars, die al lang dromen van de strijd om Europese plaatsen, maar daar nog altijd ver van verwijderd zijn.

Zet OH Leuven alles op de aanval met Timmy Simons?

Tijdens een persconferentie op maandag lichtte de voormalige Rode Duivel (94 interlands, 6 doelpunten) zijn visie en spelintenties in Leuven toe. En het minste wat je kan zeggen, is dat de ex-middenvelder van Club Brugge resoluut aanvallend wil spelen.

"Ik wil me elke dag volledig geven. Ik voelde meteen een klik met Leuven. Hun ideeën, hun filosofie en hun visie op voetbal sluiten perfect aan bij mijn eigen visie", aldus Timmy Simons, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Het opmerkelijk plan van Timmy Simons bij OH Leuven

"Mijn visie? Alles geven, niet te veel nadenken, hoog druk zetten. Zoveel mogelijk voetballen, met uiteraard de nodige balcontrole. Ik heb er liever dat mijn spelers 60 of 70 minuten voluit gaan en dan om een wissel vragen. We gaan voor 100%", besloot Timmy Simons.

OH Leuven, dat in de voorbereiding onder meer Olympiakos en Lille treft, opent zijn seizoen op het veld van Charleroi op 8 augustus, ontvangt daarna Club Brugge, trekt vervolgens naar KAA Gent en krijgt daarna Standard over de vloer. Een seizoensbegin dat meteen als eerste lakmoesproef dient voor de Leuvenaars.

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