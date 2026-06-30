'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië'

Anderlecht heeft een nieuw offensief talent op het oog en daarvoor wil het duidelijk ver gaan. Alieu Njie moet de nieuwe speler worden van paars-wit en daarvoor zou Anderlecht verschillende miljoenen op tafel willen leggen.

Cercle Brugge had in maart al zijn oog laten vallen op de snelle aanvaller. De Bruggelingen wilden zelfs concurrentie van clubs uit de Premier League aftroeven om de Zweedse jeugdinternational binnen te halen, maar dat lukte tot dusver niet. En dus kwamen er ook meteen heel wat kapers op de kust.

AS Monaco, Genoa, AZ Alkmaar, Lecce, ... Het zijn maar een paar van de ploegen die er hem graag willen bij hebben. En dus sinds een tijdje ook RSC Anderlecht, dat hem er heel graag bij wil hebben en daar ver wil voor gaan.

RSC Anderlecht wil Alieu Njie in huis halen

Anderlecht volgt Alieu Njie al een tijdje en hoopte de Zweeds-Gambiaanse flankaanvaller deze zomer op huurbasis over te nemen van Torino. Torino wilde de 21-jarige winger aanvankelijk tijdelijk elders onderbrengen zodat hij meer speelminuten kan maken. Maar ondertussen lijkt het erop dat ze vooral willen cashen op de speler.

Volgens transfermarkt staat de huidige waarde van Njie op 3 miljoen euro. Torino nam de winger over vanuit de jeugdopleiding van het Zweedse Forssa BK. Zijn contract bij Torino loopt nog tot de zomer van 2029, met een optie voor een extra jaar. En dus hebben ze alle touwtjes in handen. Vorig seizoen speelde hij vijftien keer in de Serie A.

RSC Anderlecht biedt zeven miljoen euro voor speler Torino

Hij was daarin goed voor een doelpunt en een assist, maar hij valt op met andere kwaliteiten dan alleen zijn statistieken. En dus zal hij heel wat geld moeten opleveren. De Italianen mikken op rond de tien miljoen euro, maar een eerste aanbod is alvast uitgebracht.





RSC Anderlecht zou volgens Italiaanse bronnnen zo'n zeven miljoen euro geboden hebben. Een aardig bedrag, maar nog niet voldoende om Torino te overtuigen. En ondertussen blijven er uiteraard ook kapers op de kust die ook wel interesse zouden hebben.