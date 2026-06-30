Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"
Foto: © photonews
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Duitsland beleeft een WK om snel te vergeten. De viervoudige wereldkampioen ging verrassend onderuit tegen Paraguay na strafschoppen en ligt al in de 1/16e finales uit het toernooi. De kritiek zwelt aan, maar Julian Nagelsmann weigert op te geven.

Duitsland is uitgeschakeld op het WK door Paraguay. Onze oosterburen speelden 1-1 gelijk en na 120 minuten spelen stond die score nog steeds op het bord. Na strafschoppen werden ze uiteindelijk uit het tornooi geknikkerd. Zo kwam de, voorlopig, grootste verrassing van het WK tot stand.

Nagelsmann zoekt verklaring na pijnlijke uitschakeling

Bondscoach Julian Nagelsmann probeerde nog een verklaring te zoeken na afloop. "We deden er simpelweg te lang over om ons flankspel op gang te krijgen", vertelde hij op de persconferentie. 

"Naarmate de wedstrijd vorderde, probeerden we het meer te forceren en creëerden we uiteindelijk meer situaties in de zestien. We hadden controle, maar misten slagkracht", gaat de Duitse bondscoach verder.

Bondscoach wil niet opstappen

Zijn toekomst oogt hoogst onzeker bij de nationale ploeg op dit moment. Er wordt geroepen om zijn ontslag, maar Nagelsmann denkt er nog niet aan om te vertrekken. Als het van hem afhangt, staat hij er gewoon opnieuw wanneer het volgende EK begint.

"Ik ben niet iemand die wegloopt. Dat is uitgesloten", benadrukt hij. "Ik wil doorgaan en sta klaar als men dat wil. En als dat niet het geval is, moet men dat maar zeggen."

Duitsland scoorde in de verlengingen nog de 2-1, maar die werd afgekeurd. Er ontstond heel wat discussie over de beslissing van de arbitrage. Ook Nagelsmann was er niet over te spreken.

Woede over afgekeurd doelpunt

"Een regelrecht schandaal", noemde hij het bij ZDF. "Het is in de verste verte geen overtreding. Wat een grap. Maar uiteindelijk moet je ook zeggen dat het gewoon niet genoeg was."

Ondanks de pijnlijke uitschakeling blijft Nagelsmann dus vechten voor zijn job. Of de Duitse voetbalbond hem ook dat vertrouwen blijft geven, zal de komende dagen moeten blijken. Na een teleurstellend WK dreigt Duitsland opnieuw voor een belangrijke keuze te staan, terwijl de druk op de bondscoach alleen maar groter wordt.

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