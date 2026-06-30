Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge

Het WK is nog volop bezig, maar in ons land is er ondertussen wel al heel wat bedrijvigheid op de Belgische voetbalvelden. Ook bij Club Brugge zijn ze er opnieuw aan begonnen, weliswaar met heel wat afwezigen. De kans voor anderen om zich opnieuw in de harten te spelen?

Bij Club Brugge zijn er nog heel wat afwezigen. Brandon Mechele, Joaquin Seys en Hans Vanaken zitten nog op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Onder meer Forbs en Onyedika sluiten binnenkort aan na andere interlandverplichtingen.

Naast de drie Belgen zijn er nog twee spelers actief op het WK overigens, dus ook zij lijken nog niet meteen klaar te zijn voor een terugkeer naar Jan Brydel - of zeg maar het Basecamp in Westkapelle. Ordonez speelt met Ecuador op woensdag 1 juli tegen Mexico, terwijl Nilsson dinsdag 30 juni met Zweden tegen Frankrijk speelt.

Club Brugge met vijf spelers richting knock-outs op WK

Wie was er dan wél aanwezig op training bij Club Brugge maandag? Van de A-kern tekenden Spileers, Meijer, Osuji, Sabbe, Siquet, Vetlesen, Audoor, Sandra, Lemaréchal, Reis, Campbell, Vermant, Tresoldi en Diakhon maandag present. Dat meldt alvast Het Nieuwsblad.

Ook Tian Nai Koren, die bijtekende tot 2029, wordt overgeheveld naar de hoofdmacht. En verder dus nog wat andere jonkies die mochten proeven van het trainen met de A-kern van Club Brugge. Rest de vraag wie van hen we later nog zullen zien bij Club Brugge.

Nieuwe kansen voor Ludovit Reis & co?

Voor spelers als Audoor en Sandra kan het een nieuwe stap in de ontwikkeling worden, in de hoop in het komende seizoen opnieuw tot wat meer speelminuten te gaan komen bij de de A-ploeg. En ook voor anderen zoals Lemaréchal, Reis en Meijer kan het een nieuwe kans worden.





Lemaréchal kwam met heel wat adelbrieven naar Club Brugge, maar kon zich de voorbije maanden niet doorzetten. Met een goede voorbereiding kan hij mogelijk opnieuw wat meer tot spelen toekomen, net als Ludovit Reis overigens. Beiden kunnen profiteren van het vertrek van Stankovic en het nakende vertrek van Onyedika(?) om hun kans te grijpen.