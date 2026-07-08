Ex-ref stellig over winnend doelpunt tegen Senegal: "Eigenlijk géén strafschop"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Ex-ref stellig over winnend doelpunt tegen Senegal: "Eigenlijk géén strafschop"
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De Rode Duivels spelen vrijdag hun kwartfinale van het WK, maar hun verhaal had zomaar vroeger afgelopen kunnen zijn. Na een historische remontada schakelden de Belgen met een late strafschop Senegal uit in de zestiende finales. Maar voor deze ex-ref mocht de penalty eigenlijk niet worden toegekend.

De Belgen stonden tegen Senegal 2-0 in het krijt toen ze er plots helemaal invlogen. Romelu Lukaku scoorde in het slot de aansluitingstreffer  en niet veel later maakte Youri Tielemans met de kop zelfs gelijk. Daardoor moesten er verlengingen aan te pas komen en daarin zou één fase allesbepalend worden.

Tim Pots en Alexandre Boucaut

Na een voorzet vanaf links van de sterk ingevallen Diego Moreira liep Tielemans aan de eerste paal naar de bal, maar hij werd achterop het been getrapt. Na een VAR-interventie ging de ref de beelden bestuderen en legde hij de bal op de stip. Tielemans bleef ijzig kalm en joeg de bal in de rechterbovenhoek. België door naar de achtste finales.

Ex-refs Tim Pots en Alexandre Boucaut nemen de fase onder de loep bij Het Laatste Nieuws. Dat levert verschillende meningen op. "Camara maakt een tackle richting de bal", oordeelt Pots. "Maar Tielemans plaatst zijn voet ervoor, waardoor Camara die raakt. Een strafschop dus, ook al had Tielemans wellicht weinig doelgevaar kunnen creëren."

Géén penalty volgens Boucaut

Boucaut gaat niet akkoord. "Dit is misschien wel de moeilijkste fase. Als supporter ben ik heel blij (glimlacht). Al had ik in dit geval liever gezien dat de scheidsrechter de penalty zélf had toegekend dan na tussenkomst van de VAR."

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"Er is contact, maar wie veroorzaakt dat contact? Youri is in die fase heel sluw geweest. Hij zet zijn voet voor die van de tegenstander. Als de ref fluit, kan ik ermee leven. Al vind ik dit geen VAR-interventie waard. En dus eigenlijk geen strafschop. De check duurde ook enorm lang. En nadien twijfelde de scheidsrechter ook op zijn beurt."

Toch opmerkelijk, omdat de algemene teneur na de wedstrijd was dat de bal terecht op de stip ging. De Senegalezen protesteerden wel hevig en monopoliseerden zelfs even de strafschopstip. Het mocht niet baten.

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