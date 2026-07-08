Rode Duivels kwaad na aankomst in LA: KBVB vraagt FIFA om meteen in te grijpen (en ze doen dat ook)
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De Rode Duivels zijn woensdag niet onder de beste omstandigheden begonnen aan hun voorbereiding op de WK-kwartfinale tegen Spanje. Bij aankomst in Los Angeles bleek het voorziene trainingsveld niet aan de verwachtingen te voldoen, waarop de Koninklijke Belgische Voetbalbond meteen actie ondernam.
Duivels mogen intussen naar trainingsveld van LA Galaxy
UPDATE: De FIFA heeft de Rode Duivels intussen toestemming gegeven om op het veld van LA Galaxy te gaan trainen. Bondscoach Rudi Garcia was absoluut niet te spreken over de eerst toegewezen trainingsfaciliteiten.
De Rode Duivels zijn woensdag niet onder de beste omstandigheden begonnen aan hun voorbereiding op de WK-kwartfinale tegen Spanje. Bij aankomst in Los Angeles bleek het voorziene trainingsveld niet aan de verwachtingen te voldoen, waarop de Koninklijke Belgische Voetbalbond meteen actie ondernam.
Na een inspectie van het terrein op de campus van LMU (Loyola Marymount University) besloot de KBVB dat de kwaliteit van het speelveld onvoldoende was om de training van woensdag af te werken. De bond stapte daarop onmiddellijk naar de FIFA met de vraag om een alternatieve trainingslocatie te voorzien.
België hoopt nu de voorbereiding verder te zetten op het trainingscomplex van LA Galaxy. Daar stond sowieso al een oefensessie gepland op de dag voor de wedstrijd tegen Spanje, maar de KBVB wil er ook de training van woensdag laten doorgaan.
In een officieel statement lichtte de Belgische voetbalbond de situatie toe.
"Na onze aankomst in Los Angeles heeft een inspectie van het trainingsveld op de campus van LMU uitgewezen dat de kwaliteit van het speeloppervlak niet voldoet aan de minimale normen die vereist zijn voor onze training van vandaag, twee dagen voor de wedstrijd."
"De KBVB heeft de FIFA vervolgens gevraagd om de trainingsfaciliteiten van de ploeg voor vandaag te wijzigen. Momenteel zijn we met de FIFA in overleg om gebruik te kunnen maken van de trainingsfaciliteiten van LA Galaxy, waar de Rode Duivels ook morgen, daags voor de wedstrijd, zullen trainen."
"We zullen de beslissing van de FIFA communiceren zodra die officieel bevestigd is, samen met de definitieve timing van de media-activiteiten."
Niet ideaal voor Spanje
De Belgische voetbalbond wacht dus op groen licht van de FIFA om de trainingssessie naar het complex van LA Galaxy te verplaatsen. Op die manier willen de Rode Duivels zich onder optimale omstandigheden voorbereiden op de belangrijke kwartfinale tegen Spanje.
Vrijdag staat voor de ploeg van Rudi Garcia een absolute topper op het programma. Na de overtuigende 4-1-zege tegen de Verenigde Staten hopen de Duivels ook tegen Spanje hun sterke WK-campagne een passend vervolg te geven.
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