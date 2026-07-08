Wie moet Nicky Hayen opvolgen bij KRC Genk? Deze namen springen eruit

Brandon Morren
Brandon Morren en Scott Crabbé, clubwatcher Genk
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Wie moet Nicky Hayen opvolgen bij KRC Genk? Deze namen springen eruit
Foto: © photonews
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KRC Genk beleeft bijzonder woelige dagen. Nicky Hayen staat op vertrekken en het bestuur moet snel schakelen om een opvolger te vinden. Welke trainers zouden openstaan voor een avontuur in Limburg?

Nadat Genk naast de top 6 greep en ook Europees voetbal misliep na de nederlaag tegen KAA Gent in de barrages, leek Nicky Hayen het seizoen al met een klein vraagteken te starten. En toch is hij nu degene die iedereen verrast met een overstap richting Burnley.

Een verrassend vertrek dat de clubleiding in verlegenheid brengt: de trainersmarkt wordt weliswaar ruimer naarmate het seizoen vordert, maar snel schakelen is niet eenvoudig nu de voorbereiding net begonnen is en de meeste Pro League-trainers pas kort geleden hun plek hebben ingenomen.

Wat doe je als de meest gegeerde profielen al onderdak hebben gevonden? Genk zou dan wel eens moeten uitwijken naar coaches die nog vrij zijn. Welke pistes zijn realistisch? Een korte stand van zaken.

Genk moet snel handelen

Sébastien Pocognoli had, gezien zijn nieuwe status en zijn verleden bij Racing, een meer dan geloofwaardige kandidaat kunnen zijn, maar hij verkiest zijn trainerscarrière in het buitenland verder te zetten en valt in principe af. Andere realistische opties zijn Karel Geraerts en Maarten Martens, allebei vrij sinds hun vertrek bij respectievelijk Reims en AZ. Hein Vanhaezebrouck? Die staat niet te springen om opnieuw trainer te worden en bewaart bovendien een wrange herinnering aan zijn passage bij Genk. Steven Defour, Frédéric Taquin en Yannick Ferrera lijken al evenmin echt grote kanshebbers.

Sven Vandenbroeck dan? Hij heeft als voordeel dat hij Jeppe Erenbjerg, de Limburgse topaanwinst van deze zomer, door en door kent. Al zou dat ongetwijfeld voor gefronste wenkbrauwen zorgen bij Jelle Vossen, het Racing-icoon dat Vandenbroeck bij Zulte Waregem op een zijspoor zette.

Marink Reedijk ideale kandidaat?

Thomas Buffel zou qua naam en clubstatus zeker bij de supporters in de smaak vallen, maar als trainer heeft hij nog maar weinig ervaring. Bovendien werd hij afgelopen winter door Racing nog ontslagen als coach van de U23.

Een interessantere piste kan naar Marink Reedijk leiden. De Nederlander maakte indruk met sprankelend voetbal bij Beveren, dat hij verliet omdat hij de stap naar een ambitieuzer project wilde kunnen zetten. Alleen: de voormalige trainer van de RSCA Futures zit nog altijd zonder club... Een andere oranje optie is Mark van Bommel, die sinds zijn vertrek bij Antwerp eveneens vrij is.

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