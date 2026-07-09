"De beste Belg": Franky Van der Elst heeft plaats voor twee Rode Duivels in zijn WK-elftal

Franky Van der Elst heeft zijn voorlopige WK-elftal samengesteld en daarin is plaats voor twee Rode Duivels. Brandon Mechele overtuigt hem met zijn maturiteit achterin, terwijl Leandro Trossard volgens de analist zelfs de beste Belg van het toernooi is.

Het WK 2026 is ondertussen al vergevorderd. De kwartfinales gaan donderdagavond van start met Frankrijk - Marokko, terwijl de Rode Duivels vrijdagavond tegen Spanje spelen. Bij Het Nieuwsblad stelde Franky Van der Elst zijn voorlopige WK-elftal op.

Daar vinden we twee Belgen in terug. Zo is de voormalige Rode Duivel bijzonder onder de indruk van Brandon Mechelen. De verdediger van Club Brugge staat op zijn 33e voor het eerst op een WK en doet het meteen goed.

Mechele grijpt zijn kans op eerste WK

"Ik vind dit mooi: op die leeftijd voor het eerst meemogen naar een groot toernooi en dan meteen presteren", opende Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Zeker omdat lang niet duidelijk was wie zou starten achterin."

"Wel, Mechele stáát er", is de analist resoluut. "Zowel verdedigend als aan de bal is hij goed. Hij speelt zoals hij altijd bij Club. Zonder plankenkoorts. Tegen de VS maakte hij wel een foutje, gelukkig werd dat niet afgestraft."

Verder strooit hij nog met lof richting Leandro Trossard. "De beste Belg", vindt Van der Elst. Voor dit WK werd hij wat gezien als een speler die beter bij zijn club presteerde dan bij de nationale ploeg, maar die perceptie kon hij wegwerken.



Lees ook... Supercomputer is duidelijk: zo groot is de kans dat België Spanje klopt›

Trossard rekent af met oude kritiek

"Hij heeft het meeste kansen gecreëerd van iedereen. In ‘Expected assists’ - de kans dat een goal komt uit je passes - staat hij tweede na Olise. Hij heeft de kritiek dat hij bij België niet hetzelfde bracht als bij Arsenal helemaal weggespeeld."

In de vorige wedstrijd toonde hij zich heel bedrijvig op de flank. "Hij kan het rechts én links. Dat maakt hem heel onvoorspelbaar, dat hij ineens met links die bal voor kan gooien, zoals bij de 1-2 tegen de VS", besluit Van der Elst.