Dit is onze vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Spanje

De Rode Duivels staan in de kwartfinale voor hun zwaarste opdracht van het toernooi. De vraag is wie Rudi Garcia deze keer de wei gaat insturen. Wij doen een poging om in zijn brein te kruipen.

In doel is er natuurlijk geen enkele twijfel. In de verdediging zal er waarschijnlijk ook niet te veel veranderen. Het plan met drie achteraan is in de vuilbak beland door het uitvallen van Amadou Onana.

Witsel zou natuurlijk ook nog tussen Mechele en Ngoy kunnen kruipen, maar daar verwachten we ons niet aan. Maar met deze bondscoach weet je natuurlijk nooit.

Door het uitvallen van Onana is het plan met drie achteraan ook in de vuilbak beland

Op de vleugelbacks staan Castagne en De Cuyper. Garcia beschouwt Meunier duidelijk als een troef om het laatste halfuur in te brengen. Voor de verdediging is Nicolas Raskin ook zeker van zijn plaats, net als Youri Tielemans natuurlijk. De eerste vraag komt op de plaats van de aanvallende middenvelder.

Hans Vanaken of Kevin De Bruyne? Ondanks dat veel analisten gokken dat Vanaken gaat starten, zouden we het toch raar vinden dat Kevin De Bruyne niet in de ploeg zou staan. Hij speelt mogelijk zijn laatste WK en om een icoon dan niet te gebruiken, zou vreemd zijn. Maar nogmaals: de wegen van Rudi zijn ondoorgrondelijk.

De Bruyne nu niet opstellen, zou raar zijn

Trossard is natuurlijk ook een certitude en De Ketelaere start in de punt na zijn twee goals tegen de VS. En we durven zeggen dat ook Lukebakio zal starten. Hij maakte een goede indruk en met Doku op de bank heb je natuurlijk nog een enorm wapen om in te brengen. Net als Romelu Lukaku dat natuurlijk is.



Lees ook... "Wie dat voor het WK had gezegd, was toch opgenomen in het ziekenhuis?"›

Onze vermoedelijke opstelling:

Courtois - Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper - Raskin, Tielemans, De Bruyne - Trossard, De Ketelaere, Lukebakio.