DONE DEAL: Genk houdt internationale interesse af en haalt stevig uit

Christian Akpan heeft zijn contract bij KRC Genk met vier seizoenen verlengd tot de zomer van 2030. De 21-jarige Nigeriaan beloont zo zijn sterke ontwikkeling en kiest ondanks internationale interesse voor een langer verblijf in Genk.

"Christian Akpan blijft langer in Genk. De 21-jarige Nigeriaan heeft zijn contract bij KRC Genk met vier seizoenen verlengd, tot de zomer van 2030. Akpan kwam in 2023 naar Jong Genk en groeide daar de voorbije seizoenen stap voor stap uit tot een vaste waarde."

"In 59 officiële wedstrijden toonde hij zich als een speler met een enorme drive. Stevig in de duels. Snel in de omschakeling. En met een tomeloze inzet. Naast zijn voetballende en fysieke kwaliteiten is Akpan ook een enorm polyvalente voetballer. Bij Jong Genk werd hij al uitgespeeld als linksachter, rechtsachter en als verdedigende middenvelder."

KRC Genk gaat vier jaar langer door met Christian Akpan

"Zijn ontwikkeling bleef niet onopgemerkt. Afgelopen seizoen sloot Akpan aan bij de A-kern. In de barragematch tegen AA Gent volgde zijn debuut in het eerste elftal. Daar werd hij door de supporters meteen bekroond tot Man of the Match."

"Ook internationaal zet Akpan stappen. Vorige maand maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Nigeria in de oefenwedstrijd tegen Portugal. Hij stond 60 minuten tussen de lijnen bij The Super Eagles en speelde er aan de zijde van ex-Genkies Wilfred Ndidi en Paul Onuachu."





KRC Genk houdt Akpan uit klauwen van internationale (top)clubs

"Ondanks internationale interesse kiest Akpan nu voor een verlengd verblijf bij KRC Genk. “We zijn blij dat Christian zijn toekomst aan onze club wil verbinden. Door zijn polyvalentie is hij daarnaast ook een enorm interessant profiel voor de technische staf. Zo’n jongens geven trainers mogelijkheden om tijdens een wedstrijd te schakelen als dat nodig is”, zegt Head of Football Dimitri de Condé."

"KRC Genk wenst Christian Akpan alle succes toe in het verdere verloop van zijn carrière bij blauw-wit", aldus KRC Genk in een persbericht op de eigen webstek. Ondertussen speelde de speler al in een oefenwedstrijd tegen SK Beveren, waarin hij goed was voor een assist op de 2-0. Daarmee lijkt Akpan klaar om definitief te gaan doorbreken.