Genk verrast met opvallende terugkeer én een opvallende afwezige in oefenmatch tegen SK Beveren

KRC Genk heeft zijn tweede oefenwedstrijd van de zomer met winst afgesloten. Tegen promovendus SK Beveren werd het 2-1, maar minstens even opvallend waren de afwezigheid van Nicky Hayen en de aanwezigheid van Noah Adedeji-Sternberg.

Van Rumst op de bank bij Genk

Genk werkte de partij achter gesloten deuren af op het B-veld naast de Cegeka Arena. Van Rumst koos voor een ploeg met een mix van vaste waarden, nieuwkomers en jonge spelers. In tegenstelling tot de ruime zege tegen Eendracht Termien kreeg Genk ditmaal meer weerstand.

De Limburgers hadden wel het meeste balbezit en probeerden het spel te maken, maar SK Beveren hield lange tijd stand. Vooral Bryan Heynen, Jarne Steuckers en Ken Nkuba Yokoyama zorgden voor dreiging. Genk moest uiteindelijk wachten tot kort voor de rust om het overwicht in een doelpunt om te zetten.

Yokoyama zette een aanval op gang vanop links. Nadat de eerste pogingen nog werden afgeblokt, kon Robin Mirisola de rebound afwerken. Zo ging Genk met een nipte voorsprong rusten.

Veel wissels, snel tweede doelpunt

Zoals gebruikelijk in de voorbereiding werd de ploeg na de pauze bijna volledig gewijzigd. Die nieuwe samenstelling had weinig tijd nodig om te scoren. Akpan brak door op de rechterflank en legde de bal terug voor Kim, die vanuit een scherpe hoek de 2-0 binnentrapte.

Beveren kreeg daarna de kans om opnieuw spanning in de wedstrijd te brengen. Na een strafschopfout van Henry ging de bal op de stip, maar doelman Lawal koos de juiste hoek en voorkwam de aansluitingstreffer.



Lees ook... BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag›

Genk bleef daarna zoeken naar een derde doelpunt. Adedeji-Sternberg scoorde nog, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase kwam Beveren alsnog tot 2-1 via Dahrein.

De zege was nuttig, maar de aandacht verschuift nu vooral naar de trainerssituatie. Met Hayen op weg naar Burnley is het afwachten wie Genk definitief door de rest van de voorbereiding zal leiden.

Lastig moment om zonder coach te vallen

Het zorgt niet bepaald voor rust in Limburg. Genk begon de voorbereiding met Hayen aan het roer en de coach was ongetwijfeld al bezig om zijn accenten voor het nieuwe seizoen in te slijpen. Een vertrek op dit moment betekent dat de club midden in de opbouw opnieuw moet schakelen.

De trainingsplanning, tactische keuzes en hiërarchie binnen de kern kunnen daardoor opnieuw worden bekeken. Ook voor de spelers is het afwachten welke richting een eventuele opvolger uit wil en wie daarin een belangrijke rol krijgt.

Van Rumst kan voorlopig voor continuïteit zorgen, omdat hij de groep en de werkwijze van Hayen goed kent. Toch zal Genk snel duidelijkheid willen. Hoe langer de zoektocht aansleept, hoe moeilijker het wordt om met een vaste sportieve lijn naar de competitiestart toe te werken.

Adedeji-Sternberg is er weer bij

Nog opvallend: u zag de naam van Noah Adedeji-Sternberg wel degelijk passeren in het artikel. De winger had een persoonlijk akkoord met Club Brugge bereikt, achter de rug van Genk. Hij moest individueel trainen maar sloot intussen opnieuw bij de groep aan. Het lijkt wel bijzonder onwaarschijnlijk dat alle plooien zomaar zijn gladgestreken.