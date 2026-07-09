Franse president Macron verrast met boodschap voor Rode Duivels én Rudi Garcia

Emmanuel Macron volgt de prestaties van de Rode Duivels op het WK met belangstelling. De Franse president sprak zich positief uit over België, al is er donderdagavond uiteraard maar één land dat op zijn steun kan rekenen.

Frankrijk neemt het in de kwartfinales op tegen Marokko. Een dag later wacht voor België een zware confrontatie met Spanje. Beide landen dromen dus nog van een plaats bij de laatste vier, en mogelijk zelfs van een nieuwe onderlinge afspraak later in het toernooi.

Macron haalt herinneringen op aan 2018

Bij Het Laatste Nieuws liet Macron alvast blijken dat België hem nog altijd doet terugdenken aan het WK van 2018. Toen stonden Frankrijk en de Rode Duivels tegenover elkaar in de halve finales.

"Ik wens België alleen maar het beste, jullie hebben een mooie ploeg. We herinneren ons natuurlijk nog allemaal de halve finale in 2018 tegen de Rode Duivels. Ik was toen zelf aanwezig in het stadion", vertelde de Franse president bij HLN.

Frankrijk won die wedstrijd met 1-0 na een doelpunt van Samuel Umtiti en kroonde zich enkele dagen later tot wereldkampioen. Voor België eindigde het toernooi met een derde plaats, het beste resultaat ooit op een WK.

Veel lof voor Rudi Garcia

Macron had ook opvallend warme woorden over voor Rudi Garcia. De Franse bondscoach van de Rode Duivels geniet duidelijk veel aanzien bij de president.



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"En natuurlijk hebben jullie een Franse bondscoach. Hij is een geweldige man. Ik ben een grote fan van Rudi Garcia. Doe hem de groeten van mij", klonk het. Toch hoeft niemand te twijfelen aan zijn voorkeur voor de kwartfinale van donderdag. "Maar vanavond sta ik uiteraard achter Didier Deschamps, Kylian Mbappé en alle ‘Bleus’." Logisch ook.

Een nieuwe ontmoeting tussen Frankrijk en België behoort theoretisch tot de mogelijkheden, maar beide landen hebben voorlopig vooral hun handen vol met hun eigen kwartfinale. Macron hoopt alvast dat de Rode Duivels ver geraken, zolang dat niet ten koste gaat van Frankrijk.