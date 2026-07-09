Gesprekken zijn vergevorderd: Anderlecht wil diep in de buidel tasten voor opvallende versterking

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Gesprekken zijn vergevorderd: Anderlecht wil diep in de buidel tasten voor opvallende versterking
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RSC Anderlecht blijft stevig doorwerken aan de kern voor het nieuwe seizoen. Paars-wit heeft zijn oog laten vallen op Lukas Ambros, een 22-jarige Tsjechische aanvallende middenvelder van Górnik Zabrze. De gesprekken tussen beide clubs zouden al ver gevorderd zijn.

Volgens Meczyki.pl toont Anderlecht zich bijzonder vastberaden om Ambros naar Brussel te halen. De transfersom zou kunnen oplopen tot vijf à zes miljoen euro, wat voor Górnik Zabrze een recordbedrag zou betekenen.

Anderlecht wil er meer creativiteit bij

Ambros ligt nog tot juni 2029 onder contract, waardoor de Poolse club stevig in de onderhandelingen staat. Toch lijkt een transfer haalbaar. Een bepaalde clausule in zijn overeenkomst zou de voorbije maanden zijn weggewerkt, waardoor Górnik nu zelf vrijer over de voorwaarden kan onderhandelen.

Voor Anderlecht past de Tsjech in de zoektocht naar extra aanvallende kwaliteit. De club wil onder de nieuwe coach Vítor Bruno opnieuw meedoen voor de prijzen en is bezig de kern op verschillende posities te versterken. Vooral spelers die tussen de linies kunnen opduiken en op meerdere posities inzetbaar zijn, lijken welkom.

Veelzijdig profiel met Duitse opleiding

Ambros is in de eerste plaats een aanvallende middenvelder, maar kan ook vanaf beide flanken spelen. Hij begon zijn opleiding in Tsjechië en trok later naar de jeugd van VfL Wolfsburg.

De Duitse club leende hem nadien uit aan Freiburg, waar hij enkel voor het tweede elftal uitkwam. Bij Górnik Zabrze kreeg hij vervolgens meer continuïteit. In 58 wedstrijden was hij goed voor drie doelpunten en zes assists.

Ook internationaal deed Ambros al ervaring op. Hij verzamelde negen caps voor de Tsjechische U21. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op vijf miljoen euro.

Stevige investering in toekomst

Een bedrag van vijf à zes miljoen euro zou tonen dat Anderlecht veel vertrouwen heeft in zijn groeimarge. Ambros is nog jong, maar heeft al ervaring in Duitsland en Polen en kan op meerdere aanvallende posities uit de voeten.

De komende gesprekken moeten uitwijzen of paars-wit het dossier snel kan afronden. Een akkoord lijkt dichterbij te komen, al ontbreekt voorlopig nog een definitieve bevestiging.

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