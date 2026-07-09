"Lamine Yamal?" - Rode Duivels hebben duidelijke mening over Spaanse sterspeler

Naast Thibaut Courtois verscheen ook Diego Moreira woensdag voor de Belgische pers in Los Angeles. De jonge winger liet vooral blijken dat de Rode Duivels met vertrouwen naar de clash met de Europees kampioen toeleven.

Door zijn Portugese roots via vader Almami Moreira kreeg Moreira ook vragen uit Zuid-Europese hoek. Of hij liever tegen Portugal had gespeeld dan tegen Spanje? Daar wilde de Belgische international niet te veel woorden aan vuilmaken. "Een wedstrijd is een wedstrijd. Ik bereid me altijd op dezelfde manier voor. We moeten tegen Spanje laten zien dat wij ook onze kwaliteiten hebben."

Volgens Moreira wacht België een bijzonder zware opdracht, maar ziet hij zeker mogelijkheden. "Spanje is een ploeg met enorm veel kwaliteiten. Lamine Yamal is een speler van wereldniveau, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. We moeten ons eigen voetbal spelen en proberen hen onder druk te zetten."

Geen probleem met beperkte speeltijd

De flankaanvaller kreeg ook vragen over zijn beperkte speelminuten op dit WK. Moreira kwam voorlopig vooral in beeld na zijn sterke invalbeurt tegen Senegal, waarin hij mee voor de ommekeer zorgde. Toch is hij allerminst ontevreden over zijn rol binnen de groep.

"Ik ben niet teleurgesteld over mijn aantal minuten. Dit is mijn eerste grote toernooi en ik leer elke dag bij van de ervaren spelers rond mij. De coach maakt zijn keuzes en ik moet klaarstaan wanneer hij mij nodig heeft."

Daarbij verwees Moreira ook naar de invloed van enkele ervaren ploeggenoten. "Spelers zoals Axel Witsel hebben mij geholpen, maar ook Amadou Onana is belangrijk voor mij. Het klopt niet dat het na zijn zware knieblessure alweer helemaal goed gaat met hem, dat was een enorme klap. Maar hij blijft de groep enorm steunen."



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Niet aanpassen aan Lamine Yamal

Over de aanpak tegen Spanje verwacht Moreira geen drastische veranderingen. Vooral het collectief moet volgens hem het verschil maken. "We hebben veel kwaliteiten, dat hebben we tegen de Verenigde Staten getoond. We moeten niet ons hele spel aanpassen voor één speler."

Ook over Yamal bleef Moreira nuchter. "Hij is een fantastische voetballer, maar Spanje heeft nog veel andere sterke punten. Ze hebben graag de bal en zetten meteen druk wanneer ze die verliezen. Wij moeten klaar zijn om agressief te verdedigen en op de juiste momenten toe te slaan."