Napoli neemt drastische beslissing over Lukaku

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Napoli neemt drastische beslissing over Lukaku
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku lijkt deze zomer opnieuw voor een belangrijke keuze te staan. Napoli wil eerst plaats maken in de kern en de Belgische spits behoort volgens de Italiaanse pers tot de spelers voor wie een vertrek bespreekbaar is.

De club uit Napels geeft deze zomer voorrang aan uitgaande transfers. De spelersgroep is groot en ook financieel wil voorzitter Aurelio De Laurentiis opnieuw meer ruimte creëren. Lukaku weegt daarbij zwaar op de loonmassa.

Napoli wil loonmassa verlichten

De Rode Duivel verdient 8,5 miljoen euro netto per jaar. Dat schrijft La Gazetto dello Sport. Bruto kost hij Napoli ongeveer 12 miljoen euro. Voor een speler die afgelopen seizoen amper in actie kwam, is dat een bijzonder stevige last.

Zijn moeilijke jaargang begon met fysieke problemen. Tijdens zijn revalidatie wilde Napoli dat Lukaku zich bij de club meldde, maar de spits verkoos om in België verder te werken aan zijn herstel. Die beslissing viel niet overal even goed en zorgde voor spanningen tussen beide partijen.

De relatie raakte daardoor vertroebeld, terwijl Lukaku sportief nauwelijks de kans kreeg om het tij te keren. Door zijn blessure bleef zijn bijdrage beperkt en kwam hij slechts sporadisch aan spelen toe. Dat maakt een verkoop voor Napoli een logische piste, zeker gezien zijn hoge loon en leeftijd.

WK kan in voordeel van Lukaku spelen

Bij de Rode Duivels vond Lukaku de voorbije weken wel opnieuw vertrouwen. Op het WK kreeg hij niet altijd een basisplaats, maar als invaller bleek hij opnieuw gevaarlijk. Hij scoorde drie keer op het toernooi en speelde onder meer een belangrijke rol in de comeback tegen Senegal.

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Ook tegen de Verenigde Staten wist hij het net te vinden. Daardoor liet hij zien dat zijn neus voor doelpunten nog niet verdwenen is. Die prestaties kunnen Napoli helpen op de transfermarkt.

Voor Lukaku zelf wacht na het WK dus opnieuw onzekerheid. Eerst ligt de focus nog op België, maar daarna zal snel duidelijk moeten worden waar hij zijn carrière verderzet.

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