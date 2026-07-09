Opvallend probleem: Club van Rode Duivel houdt hem uit België-Spanje, KBVB niet blij

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 6 reacties
Opvallend probleem: Club van Rode Duivel houdt hem uit België-Spanje, KBVB niet blij
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Opvallend probleem bij de Rode Duivels. Zeno Debast is niet inzetbaar voor de kwartfinale, ondanks het feit dat de medische staf van de nationale ploeg hem wel klaar achtte voor een eventuele selectie.

De beslissing ligt bij Sporting Clube de Portugal. De Portugese club heeft Debast laten weten dat zij hem medisch nog niet geschikt achten om opnieuw wedstrijden te spelen. Dat oordeel wijkt af van de inschatting van de medische staf van de Rode Duivels en ook van die van de verzekeringsinstanties van de FIFA.

Sporting houdt Debast aan de kant

De Belgische voetbalbond had Debast op zijn minst graag bij de selectie gehouden voor het duel met Spanje. Dat zal er nu dus niet van komen. Sporting wil geen risico nemen met de verdediger, die een lange revalidatie achter de rug heeft na een spierblessure.

Debast traint donderdag wel individueel verder onder begeleiding van het Performance Team van de RBFA. Dat betekent dat hij nog steeds binnen de omkadering van de nationale ploeg aan zijn herstel werkt, maar een plaats op het wedstrijdblad zit er niet in.

Voor bondscoach Rudi Garcia is dat opnieuw een streep door de rekening. Debast had extra mogelijkheden kunnen bieden achterin, zeker in een wedstrijd waarin België vermoedelijk vaak onder druk zal komen te staan. Toch leek het weinig waarschijnlijk dat hij zou starten.

Ook Onana ontbreekt tegen Spanje

De afwezigheid van Debast komt boven op die van Amadou Onana. Dat de middenvelder de kwartfinale zou missen, was al bekend. Onana liep tegen de Verenigde Staten een kruisbandblessure op en is voor lange tijd uitgeschakeld.

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Daardoor verliest België voor de clash met Spanje twee spelers die normaal een belangrijke rol kunnen spelen in de centrale as. De Rode Duivels zullen het vrijdag dus zonder beiden moeten doen.

Vooral de situatie rond Debast blijft opvallend, omdat de verschillende medische partijen niet tot hetzelfde oordeel kwamen. Sporting CP heeft uiteindelijk het laatste woord genomen en houdt zijn verdediger voorlopig uit competitie.

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