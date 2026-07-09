Supercomputer is duidelijk: zo groot is de kans dat België Spanje klopt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Supercomputer is duidelijk: zo groot is de kans dat België Spanje klopt
Foto: © photonews

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De kwartfinales van het WK staan voor de deur en de supercomputer van Opta heeft opnieuw duizenden mogelijke scenario’s doorgerekend. Voor de Rode Duivels is de boodschap duidelijk: Spanje begint als favoriet, maar een Belgische stunt wordt zeker niet uitgesloten.

Vrijdagavond nemen de Rode Duivels het in Los Angeles op tegen Spanje. Volgens de berekeningen van Opta bedraagt de kans dat België zich plaatst voor de halve finales 30,3%. La Roja krijgt met 69,7% ruim dubbel zoveel kans om door te stoten.

België krijgt bijna één kans op drie

België begint dus als duidelijke outsider, maar helemaal kansloos is de ploeg van Rudi Garcia niet. De Duivels tankten vertrouwen met de 1-4-overwinning tegen de Verenigde Staten en toonden eerder tegen Senegal al dat ze ook uit een bijzonder moeilijke situatie kunnen terugkeren. Scoren tegen Spanje zou echter een primeur zijn op dit tornooi: het land slikte nog geen enkel doelpunt dit WK.

Bij winst tegen Spanje wacht in de halve finales de winnaar van Frankrijk-Marokko. Ook daar zou België opnieuw de underdog zijn. Opta geeft de Rode Duivels momenteel 9,8% kans om de finale te bereiken. De kans op een eerste wereldtitel in de Belgische voetbalgeschiedenis wordt op 3,6% geschat.

Opvallend: Marokko krijgt een kleinere kans dan België om de halve finales te bereiken. De Noord-Afrikanen staan tegenover Frankrijk en halen in de simulaties slechts in 26,1% van de gevallen de laatste vier. Hun kansen op een finaleplaats en eindwinst liggen met respectievelijk 9,6 en 3,7 procent dan weer nipt in dezelfde buurt als die van België.

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Frankrijk bovenaan in de simulaties

Frankrijk is volgens Opta de grote favoriet om het WK te winnen. Les Bleus krijgen 73,9% kans om Marokko uit te schakelen. Hun kans op een finaleplaats bedraagt 44,3%, terwijl ze in 27,3% van de simulaties de wereldbeker veroveren.

Spanje staat op de tweede plaats. De tegenstander van België krijgt 36,4% kans om de finale te bereiken en 21,3% kans op de eindzege. Dat betekent dat de Rode Duivels meteen tegenover een van de belangrijkste titelkandidaten staan.

Argentinië volgt Spanje in het rijtje favorieten. De regerende wereldkampioen neemt het op tegen Zwitserland en krijgt 69,1% kans op een plaats in de halve finales. De kansen op de finale en de titel bedragen respectievelijk 36,4 en 17,3%.

Zwitserland blijft met 30,9% kans op de halve finale wel een gevaarlijke outsider. De Zwitsers krijgen volgens Opta 11,5% kans om de finale te bereiken en 3,8% om wereldkampioen te worden.

Engeland favoriet tegen Noorwegen

In de resterende kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder Brazilië uitschakelde. De Engelsen krijgen 62,4% kans om door te gaan, tegenover 37,6% voor Noorwegen.

Engeland staat met 16,5% op de vierde plaats in de rangschikking voor de eindwinst. Noorwegen volgt op ruime afstand met 6,6%.

Voor België blijft de opdracht zwaar, maar de cijfers laten wel ruimte voor hoop. Drie kansen op tien om Spanje uit te schakelen is geen comfortabele uitgangspositie, maar ook lang geen onmogelijke missie. Eén sterke wedstrijd kan alle berekeningen meteen waardeloos maken.

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