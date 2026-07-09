Thibaut Courtois verrast met opvallende uitspraak over toekomst bij Rode Duivels

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Thibaut Courtois verrast met opvallende uitspraak over toekomst bij Rode Duivels
Foto: © photonews

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Met de volledige Spaanse pers op de eerste rij stond Thibaut Courtois woensdag de media te woord in Los Angeles. De doelman van Real Madrid straalde vertrouwen uit in de aanloop naar de WK-kwartfinale tegen Spanje, maar zorgde vooral voor opvallend nieuws over zijn toekomst bij de Rode Duivels.

Enkele weken geleden leek Courtois nog aan te sturen op een afscheid als international na het WK. Door de zware fysieke belasting achtte hij de kans groot dat hij zijn interlandcarrière zou beëindigen. Nu klinkt hij plots een stuk minder definitief.

"Courtois lijkt nu toch te willen doorgaan bij Duivels"

"Ik had eerder gezegd dat de kans groter was dat ik zou stoppen dan zou doorgaan, vooral om fysieke redenen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik enorm geniet van deze groep. De sfeer is uitstekend en de belevenissen op een WK zijn uniek. Ik ben nog altijd heel trots om voor België te spelen", vertelde Courtois bij Sporza.

Een beslissing is er voorlopig nog niet. "Na het WK zal ik met de bondscoach en Vincent Mannaert samenzitten om alles te bespreken. Fysiek weet ik niet of ik dit ritme nog vier jaar kan volhouden, maar we bekijken wel of er een oplossing mogelijk is. Als we tegen Spanje zouden verliezen, zal ik in elk geval niet zeggen dat dit mijn laatste wedstrijd voor België was."

"We kunnen Spanje kloppen"

Over de kwartfinale straalde Courtois vooral vertrouwen uit. "Iedereen bij ons beseft dat het mogelijk is. Wij hebben een goede ploeg met heel andere kwaliteiten waar Spanje rekening mee moet houden. In elk groot toernooi zijn er verrassingen, of dat nu de Champions League, Europa League of het WK is. Wij kunnen ook voor zo'n verrassing zorgen. Het zou natuurlijk een geweldige stunt zijn om de Europese kampioen uit te schakelen. Het vertrouwen is er. We hebben ook het Amerikaanse thuisteam uit het toernooi geknikkerd."

De doelman, die al elf jaar in Spanje woont, benadrukte dat zijn hart vrijdagavond toch volledig voor België klopt. "Ik woon al elf jaar in Spanje en het is mijn tweede thuis. Waarschijnlijk blijf ik er ook wonen na mijn carrière. Mijn kinderen voelen zich misschien meer Spanjaard dan Belg, maar morgen telt voor mij alleen België."

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"Niet enkel op Yamal letten"

Courtois waarschuwde ook om de focus niet uitsluitend op Lamine Yamal te leggen. "Hij is een fantastische speler, maar Spanje heeft veel meer wapens. Als je je alleen op hem concentreert, kan het gevaar van een andere kant komen. We zullen het tactische plan na de training verder uitgelegd krijgen."

Volgens de doelman ligt de sleutel vooral in het benutten van de ruimtes achter de Spaanse defensie. "Na de wedstrijd tegen de Verenigde Staten hebben we de twijfels over onze ploeg weggewerkt. We worden steeds beter. Spanje is favoriet en is heel sterk aan de bal, maar zodra ze die verliezen, ontstaan er mogelijkheden. Als we die ruimtes snel kunnen bespelen, kunnen we hen pijn doen."

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