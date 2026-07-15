'Spaanse, Franse én Nederlandse clubs azen op dit jeugdproduct van RSC Anderlecht'

RSC Anderlecht moet rekening houden met het vertrek van Ali Maamar. De 21-jarige flankverdediger staat in de belangstelling van drie buitenlandse clubs.

Antoine Sibierski is momenteel druk aan het werk om Anderlecht 2.0 te bouwen. De sportief directeur heeft sinds de transfer van Nathan De Cat extra budget, maar het mag altijd iets meer zijn.

In dat opzicht kan een transfer van Ali Maamar geld in het laatje brengen. De 21-jarige flankverdediger was afgelopen seizoen nooit een titularis. Met andere woorden: een vertrek is bespreekbaar als het juiste bedrag op tafel komt.

Onverhoopte WK-selectie en... onverhoopte transfer voor Ali Maamar?

De Marokkaanse media weten dat er interesse is in de éénvoudig Marokkaans international. De wereldtitel met Jong Marokko - Maamar was er één van de sterkhouders - én de onverhoopte WK-selectie hebben voor extra aandacht gezorgd voor het jeugdproduct van Anderlecht.

Real Betis informeerde enkele weken geleden al naar de voorwaarden van Maamar. Ondertussen hebben ook FC Twente en Olympique Lyonnais zich gemeld in het Lotto Park. De Nederlandse en Franse club zien in de flankverdediger een opportuniteit.

RSC Anderlecht wil meewerken aan transfer als de juiste transfersom op tafel komt



Het contract van Maamar bij Anderlecht loopt tot medio 2028. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van de Marokkaanse international op 2,5 miljoen euro.