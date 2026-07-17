DONE DEAL: JPL-club wapent zich met twee stevige versterkingen

OH Leuven heeft er geen makkelijk seizoen opzitten in de Jupiler Pro League. En dus willen ze er volgend seizoen staan. In die optiek doen ze nu ook opnieuw een aantal interessante transfers die voor een betere toekomst moeten gaan zorgen.

"OH Leuven heeft het contract van Sebastian Murru met twee seizoenen verlengd. De 19-jarige middenvelder blijft zo minstens tot de zomer van 2028 aan Den Dreef", aldus OH Leuven op de eigen webstek in een persbericht vrijdag.

"Sebastian Murru is een jeugdproduct van OH Leuven en maakt sinds 2021 deel uit van onze Academy. De technisch sterke middenvelder doorliep de verschillende jeugdreeksen en groeide de voorbije seizoenen uit tot een vaste waarde binnen onze U23."

OH Leuven gaat langer door met Sebastian Murru

"Vorig seizoen zette hij een belangrijke stap in zijn ontwikkeling door zijn officiële debuut voor de A-ploeg te maken. In de thuiswedstrijd tegen KRC Genk kreeg Murru zijn eerste speelminuten. Ook deze voorbereiding krijgt de jonge middenvelder volop de kans om zich te tonen bij de A-kern."

"Met deze nieuwe overeenkomst spreekt de club haar vertrouwen uit in zijn verdere ontwikkeling en toekomst binnen OH Leuven. “Ik ben heel blij en dankbaar voor het vertrouwen. Nu is het aan mij om mezelf te bewijzen. Mijn volgende stap is om zoveel mogelijk minuten te maken bij de eerste ploeg en me daar verder te ontwikkelen. Ik wil elke dag blijven groeien en mijn kansen grijpen wanneer die komen,” aldus Sebastian Murru zelf in gesprek met de club.

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En Murru is niet de eerste nieuwkomer deze week, want donderdag werd de komst van Takuya Ogiwara nog aangekondigd. "De Japanse linkervleugelverdediger Takuya Ogiwara wordt gehuurd met aankoopoptie van de Japanse topclub Urawa Red Diamonds", aldus de Leuvenaars daarover op hun eigen webstek.





"Takuya Ogiwara is een 26-jarige linkervleugelverdediger die zijn opleiding kreeg bij Urawa Red Diamonds. Vooraleer Ogiwara helemaal doorbrak bij de Japanse topclub werd hij eerst uitgeleend aan Albirex Niigata en Kyoto Sanga, waar hij respectievelijk 24 en 67 wedstrijden speelde. Nadien werd de verdediger een vaste waarde bij Urawa Red Diamonds. In totaal speelde hij 123 wedstrijden voor de Japanse club, waarin hij drie doelpunten scoorde en zeven assists gaf. Hij won er de AFC Champions League én de beker."

Verdedigende versterking voor OH Leuven

"In het seizoen ’23-‘24 werd Ogiwara uitgeleend aan Dinamo Zagreb. Bij de Kroatische topclub speelde de Japanner 23 wedstrijden, waaronder wedstrijden in de Champions League en de Conference League. Ogiwara werd in Kroatië kampioen en won er ook de beker. Nu gaat de verdediger een nieuw avontuur aan in Europa. Ogiwara komt op uitleenbasis over voor één seizoen, mét een automatische aankoopoptie onder voorwaarden."

Sportief directeur Gyorgy Csepregi is gelukkig met de verdedigende versterking. “We volgen Ogiwara al een tijdje. We hebben hem verschillende keren live aan het werk gezien, zowel in Japan als in Zagreb. Hij is een speler die perfect past in ons systeem. Hij heeft snelheid, techniek, spelinzicht en heel sterke fysieke parameters. Zijn aanpassingsperiode zal ook korter zijn, aangezien hij al in Europa heeft gespeeld en goed Engels spreekt. Ik kijk ernaar uit om hem aan het werk te zien in het shirt van OH Leuven.”