Drama: JPL-club ziet sterkhouder uitvallen en verliest oefenwedstrijd

641

Mardochée Nzita heeft zich tijdens de opwarming bij Sporting Charleroi geblesseerd. De Carolo bleef na een voorzet op de grond liggen en lijkt last te hebben aan de lies/adductoren. Een nieuwe domper op de feestvreugd voor de Zebra's.