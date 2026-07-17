Drama: JPL-club ziet sterkhouder uitvallen en verliest oefenwedstrijd

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Drama: JPL-club ziet sterkhouder uitvallen en verliest oefenwedstrijd
Foto: © photonews
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Mardochée Nzita heeft zich tijdens de opwarming bij Sporting Charleroi geblesseerd. De Carolo bleef na een voorzet op de grond liggen en lijkt last te hebben aan de lies/adductoren. Een nieuwe domper op de feestvreugd voor de Zebra's.

Aernout Van Lindt

Nederlaag tegen Feyenoord voor Sporting Charleroi

Zonder Mardochée Nzita heeft Sporting Charleroi uiteindelijk met 3-1 verloren van Feyenoord. De Zebra’s kwamen op voorsprong in de 59e minuut, maar daarna draaiden de Nederlanders de situatie nog om. 

Gaoussou Diarra maakte gelijk met een prachtige knal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied (1-1, 78e). Mats Deijl zette Feyenoord vervolgens op voorsprong door van dichtbij af te werken in het gezicht van Martin Delavallée (2-1, 86e). Tijme Wessels prikte even later de derde Nederlandse treffer binnen, op een poging die werd afgeweken door de Carolo-defensie (3-1, 88e). Na de blessure van Nzita is het een tweede domper voor Charleroi.

Mardochée Nzita heeft zich tijdens de opwarming bij Sporting Charleroi geblesseerd. De Carolo bleef na een voorzet op de grond liggen en lijkt last te hebben aan de lies/adductoren. Een nieuwe domper op de feestvreugd voor de Zebra's.

De linksachter kan uiteindelijk niet deelnemen aan de oefenmatch van Sporting Charleroi tegen Feyenoord, die vrijdag werd gespeeld. Nzita werd in de basis vervangen door de jonge Rafaël Teugels (20).

De elf die de Zebra's aan de aftrap brachten waren uiteindelijk de volgende: Martin Delavallée, Kevin Van den Kerkhof, Aiham Ousou, Jakob Napoleon Romsaas, Antoine Bernier, Yassine Khalifi, Freddy Mbemba, Rafaël Teugels, Antoine Colassin, Mory Kera en Keita.

Mardochée Nzita niet in de basis bij Sporting Charleroi tegen Feyenoord

Om hun stage in Nederland af te sluiten speelden de Zebra's deze vrijdag twee wedstrijden. Ze nemen het eerst op tegen Feyenoord, in een duel dat om 13u30 begon. En later wacht de Emiratische club Al-Jazira om 18u30.


Opgelet: de twee wedstrijden worden niet op dezelfde locatie gespeeld en er zijn twee verschillende groepen samengesteld. De spelers van de A-ploeg worden vergezeld door meerdere jongens van de U23. De Carolo's keren zaterdag terug naar België en kunnen daarna twee dagen van rust genieten.

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Mardochee Nzita

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