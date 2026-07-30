Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender
Foto: © photonews
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KAA Gent staat op 30 juli al voor een eerste match van de waarheid. Tegen Cherkasy heeft het geen enkel excuus: enkel een overwinning (eventueel na 120 minuten en strafschoppen) volstaat om de volgende ronde in de Conference League te halen.

AA Gent moet donderdagavond voorbij Cherkasy, anders is het Europese avontuur nu al voorbij. De heenwedstrijd maakte andermaal duidelijk dat er nog werk aan de winkel is bij de Buffalo's, die nog lang niet in topvorm zitten.

Wat kan KAA Gent tegen Cherkasy?

En tegen Cherkasy is het toch meteen van moeten, want nu al uit Europa liggen? Neen, dat staat niet op het 'verlanglijstje' van Sam Baro, Rik De Mil & co. Het enige voordeel? De voorbije keren dat het echt van moeten was, lukte het wel telkens.

"Vorig seizoen hebben we het in onze do or die-duels goed gedaan. Herinner je de slotmatchen in de strijd om play-off 1. En dan die barragewedstrijd tegen Racing Genk. We hebben die telkens gewonnen", aldus Rik De Mil in zijn voorbeschouwing op de wedstrijd.

KAA Gent heeft geen excuus, wie staat in de spits?

Zowel tegen FCV Dender EH als tegen KRC Genk was het wel kielekiele. En ook de heenwedstrijd in Polen tegen de club uit Oekraïne deden niet meteen de beste dingen vermoeden: het spel was bijwijlen traag, de efficiëntie was er niet en Davy Roef was misschien alweer de beste Buffalo.

Lees ook... De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken
In de terugwedstrijd zal het anders en beter moeten. Rest de vraag wie er in de spits zal staan. Krijgt Kanga voor eigen volk en publiek een nieuwe kans, of kiest Rik De Mil voor Max Dean in de aanval? Het tweede lijkt meer waarschijnlijk, maar in deze fase gaat het vooral over het resultaat - alweer.

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